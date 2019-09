Le solaire sera l'énergie la moins chère dans vingt ans

Les différentes technologies associées au photovoltaïque sont nombreuses. Les capteurs qui suivent la lumière du soleil, développés par la start-up vaudoise Insolight, permettent un rendement de 30% par panneau, au lieu d'à peine 20% actuellement en moyenne. Mais d'autres innovations éclosent, comme les panneaux terracotta, taillés sur mesure pour s'intégrer harmonieusement aux toitures ou aux façades. Ou les panneaux PERC, en silicium bifacial, c'est-à-dire capables de capter la lumière des deux côtés, y compris à l'arrière de l'installation. «Dans le photovoltaïque, le rendement, c'est le Graal, car les coûts sont proportionnels à la surface des installations», souligne Christophe Ballif, directeur du PV-Center au Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) de Neuchâtel.

De plus en plus d'installations

La réduction des coûts de fabrication est en train de propulser l'énergie solaire: selon un rapport du spécialiste australien Martin A. Green, il se produisait 252 MW (mégawatts) par an en l'an 2000, et 109 GW en 2018, soit une augmentation annuelle de 40% en l'espace de deux décennies. «Si cette progression se stabilise autour de 25% à 40% par année, le nombre d'installations nouvelles chaque année pourrait représenter 1 TW (terawatts) dans les années 2025 à 2028.» En 2018, on estimait à 510 GWh, soit 0,5 TWh, la puissance des installations solaires déjà construites à l'échelle planétaire. Il devrait s'y rajouter 125 à 139 GWh en 2019. En 2030, la puissance électrique issue du photovoltaïque devrait avoisiner les 2 à 3 TWh. Et ce développement sera exponentiel: plusieurs études récentes estiment que l'énergie solaire produira plus de 20 TWh en 2050. Pour bien comprendre ce que cela représente, il faut avoir à l'esprit qu'un mégawatt correspond à 1000 kWh, un gigawatt à 1000 MWh, et un térawatt à 1000 GWh. Une bouilloire consomme 1 kWh, une locomotive Diesel 1,3 MWh, une centrale nucléaire, 1 GWh. Un térawatt-heure (TWh) correspond donc à un milliard de kWh.

La production d'électricité, principale source de CO2

L'enjeu est capital, si l'on sait que 38% des émissions de CO2 sont le fait de la production d'électricité (à titre de comparaison, la voiture n'est responsable «que» de 9%). Une étude du groupe Lazard (conseils financiers) montre que le coût de l'énergie solaire est passée de 50 dollars par mégawatt-heure (MWh) en 2017 à 43 dollars en 2018, soit une baisse de 14%. Il a même diminué de 99,9% depuis une quarantaine d'années (1976)!

Deux centimes le KWh dans vingt ans

Actuellement, le coût du kWh solaire, en Suisse, et suivant le type d'installation et d'ensoleillement, peut varier de 7 à 20 centimes. En Allemagne, il est de 4,3 centimes d'euro en moyenne, mais dans les zones fortement ensoleillées, ce prix peut déjà baisser jusqu'à 2-3 centimes. Les prévisions tablent sur 2 centimes en moyenne à l'échelle planétaire, d'ici à une vingtaine d'années, ce qui en fera l'énergie la moins chère, loin devant les énergies fossiles, et mieux placée que l'hydraulique ou l'éolien. Et, dans dix ans, le coût d'un panneau solaire standard aura diminué de 40%, avec un rendement énergétique 20% plus haut.

Importer des panneaux plutôt que du pétrole

En ce qui concerne la Suisse, l'intérêt économique est considérable, pointe Christophe Ballif: «Importer l'équivalent de 50 GWh en panneaux solaires durant les 25 prochaines années coûterait environ 15 milliards de francs en tout. Par contre, continuer d'acheter des énergies fossiles comme on le fait maintenant reviendrait beaucoup plus cher, quelque 8 milliards de francs par an, soit un total de 200 milliards.»