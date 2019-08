Le taux pivot du yuan à nouveau en baisse

Conjoncture La Chine ralentit fortement et les tensions économiques persistantes vont finir par peser sur la consommation. Plus...

Monnaie Les Etats-Unis ont officiellement accusé lundi la Chine de manipuler le yuan après une baisse spectaculaire de cette devise en pleine guerre commerciale. Plus...

Commerce La guerre économique entre Pékin et Washington se poursuit. Désormais, les entreprises chinoises n’achèteront plus de produits agricoles américains. Plus...