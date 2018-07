Les Banques cantonales boostent l'économie locale

Les 24 banques cantonales ont généré l'année dernière des revenus bruts de 5 milliards de francs. C'est un cinquième de la création de valeur de l'ensemble du secteur bancaire, a annoncé mercredi l'Union des banques cantonales suisses (UBCS).

17'000 employés

Ce montant représente près de 1% du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, plus que celui des secteurs de l'hôtellerie ou de la construction, a indiqué le coauteur de l'étude annuelle de l'UBCS, Michael Grass de l'institut BAK Basel Economics.

Avec environ 17'000 employés, les banques cantonales sont le deuxième plus grand employeur dans le secteur, après les deux géants Credit Suisse et UBS, avec 17% des postes dans ce domaine.

2 milliards par an

Les membres de l'UBCS sont aussi bénéfiques pour leurs propriétaires, les cantons. Ces derniers récoltent annuellement quelque 1,6 milliard de francs en bénéfices et dividendes.

En ajoutant les revenus fiscaux directs et indirects, ce montant grimpe à 2 milliards par an, soit 2,7% des revenus fiscaux des cantons et communes, selon l'étude de la faîtière. (ats/nxp)