Les Panama Papers n'ont encore rien rapporté à la Suisse

Les fiscs d’un peu plus d’une vingtaine de pays se frottent les mains. L’énorme affaire d’évasion ou de fraude fiscale, liée à l’étude d’avocats panaméenne Mossack Fonseca, leur a permis d’encaisser déjà un peu plus de 1,2 milliard de dollars en tout (à peu près autant en francs). Sous forme d’impôts récupérés et d’amendes. Les enquêtes les plus fructueuses ont été réussies en Grande-Bretagne, au Danemark et en Allemagne (voir infographie), selon la cellule enquête de Tamedia (éditeur de «24 Heures», de la «Tribune de Genève» et du «Tages-Anzeiger»). Les Panama Papers n’ont cependant encore rien rapporté à la Suisse.

Petit rappel: l’opération Panama Papers a dévoilé les données secrètes de quelque 215 000 sociétés offshore (c’est-à-dire exemptes d’impôts, mais pas autorisées à se livrer à des activités commerciales dans la juridiction de constitution, selon la définition de l’OCDE) en avril 2016. Les noms de 1500 intermédiaires financiers officiant en Suisse sont en plus apparus dans cette masse de renseignements, obtenus par la «SüddeutscheZeitung», puis partagés avec le Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ), avant d’être publiés dans la «Tribune de Genève», «24 heures» et tous les quotidiens édités par Tamedia.

À l’époque, les administrations fiscales vaudoise et zurichoise nous avaient confirmé la possibilité de recettes fiscales supplémentaires, mais sans pouvoir articuler l’évaluation d’un quelconque montant. L’État de Genève évoquait les perspectives d’une éventuelle intervention de la justice, dont ses services sauraient tirer parti en termes de renseignements. «Les Panama Papers pourraient générer des recettes fiscales colossales pour la Suisse, s’articulant probablement en milliards de francs», estimait en avril 2016 le fiscaliste vaudois Sébastien Giovanna. Évaluation induite logiquement par le fait que des milliers d’intermédiaires financiers, à commencer par des avocats, assument en Suisse des mandats d’administrateur unique.

Données refusées par la Suisse

Ils dirigent ainsi, depuis l’arc lémanique ou les bords de la Limmat, des sociétés domiciliées sous des cieux cléments en matière d’impôts. Cette pratique, tout à fait conforme à la loi, peut toutefois conduire l’administration à remettre en cause les sièges statutaires déclarés par des entreprises, autrement dit les domiciles invoqués dans leurs statuts. En 2016, le gouvernement zurichois se montrait lui-même clair sur ce point: «Si une société étrangère s’avère effectivement gérée dans notre canton, elle y est imposable. Le lieu de la gestion effective est celui où les responsabilités de direction sont réunies et où les décisions essentielles sont prises.»

À ce jour, les résultats des fiscs helvétiques sont pourtant restés maigres. Même si la Suisse apparaissait comme un véritable centre opérationnel pour Mossack Fonseca. Unique autorité dans le monde à prendre une telle décision, Berne n’a il est vrai pas accepté les données originales fournies par l’opération Panama Papers, préférant les proposer à l’Office fédéral allemand de la police. Tout n’est toutefois pas encore perdu pour le fisc suisse.

Suspect genevois

En 2017 le nom d’un avocat genevois, mentionné dans les données provenant de l’étude Mossack Fonseca, a en effet retenu l’attention de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Il s’agit d'André Zolty, soupçonné de ne pas avoir déclaré des revenus provenant de l’administration de 900 sociétés offshore. À savoir 21,3 millions de francs en tout. André Zolty réfute ces accusations. Les Panama Papers ont aussi laissé apparaître le nom d’un homme d’affaires helvético-angolais: Jean-Claude Bastos, dirigeant la firme zougoise Quantum. Global. L’AFC soupçonne cet homme, aidé de complices, d’avoir soustrait en tout au fisc suisse quelque 109 millions de francs. Ces accusations sont contestées.

