«Les autorités doivent protéger les malades, pas les brevets»

Partout en Europe, au Japon ou aux États-Unis, la pression monte sur l’industrie pharmaceutique. Qu’elle provienne des gouvernements, par exemple de l’administration Trump, de la France, du Royaume-Uni ou de la ministre hollandaise de la Santé – la pourtant très libérale Edith Schippers, qui mène une campagne identique à celle lancée mardi par l’ONG helvétique Public Eye (ex-Déclaration de Berne), intitulée «Pour des médicaments à prix abordables» –, le désamour face aux pharmas grandit. Car, comme l’affirme Franco Cavalli, oncologue et ancien président de l’Union internationale contre le cancer, «la question de l’accès à un traitement se pose désormais également dans les pays riches».

Soins à 300'000 francs

Le médecin tessinois sait de quoi il parle: la prescription d’un nouveau médicament anticancéreux coûte aujourd’hui quelque 100'000 francs par an à l’assurance de base helvétique, «voire 300'000 francs annuels s’il est combiné avec d’autres produits». Or, et même si les cas sont encore rares, selon le président de la Ligue suisse contre le cancer, Gilbert Zulian, «l’accès aux nouveaux traitements, pourtant validés par l’Office fédéral de la santé publique, devient de plus en plus difficile, en raison des coûts».

Les sociétés civiles et certains États développés se mobilisent soudain, dans les traces plus anciennes de l’Inde, du Brésil ou de nombre de pays africains. En Suisse, ce sont donc aujourd’hui Public Eye et la Ligue suisse contre le cancer qui attaquent le problème. Ces deux associations ont donné, mardi, le top départ à une campagne nationale qui interpelle en premier lieu le Conseil fédéral. «Les autorités suisses doivent protéger les malades, pas les brevets», affirme ainsi Patrick Durisch, responsable du secteur santé chez Public Eye. Qu’est-ce à dire? Cet appel collectif demande au gouvernement helvétique «d’utiliser la licence obligatoire pour lutter contre les prix exorbitants des médicaments». Il s’avère, en effet, que ce concept de licence obligatoire – un instrument prévu par le droit international des brevets – permet aux États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’autoriser un tiers, par exemple un fabricant de génériques, à produire et commercialiser un produit similaire, et ce malgré l’existence d’un brevet.

«Pour cela, affirme Ellen’t Hoen, spécialiste hollandaise en droit de la propriété intellectuelle, pas besoin d’une situation de pandémie, comme ce fut le cas avec le virus du sida, de la grippe aviaire ou Ebola aujourd’hui.» Le recours à la licence obligatoire est juridiquement possible dès lors que l’équilibre entre les intérêts d’une industrie très rentable et les besoins de santé publique est rompu. Or, l’ancienne conseillère fédérale en charge de la Santé et soutien actif de cette campagne Ruth Dreifuss estime sans ambages que cet équilibre est rompu.

Trop de zones d’ombre

La Genevoise a ainsi été appelée par l’ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour réfléchir, avec d’autres experts, dont le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, à cette question d’accès mondial aux soins, sans briser l’innovation. «Dans le rapport que nous avons livré en septembre 2016, déclare-t-elle, nous avons clairement affirmé notre soutien au principe des brevets et, donc, au respect de la propriété intellectuelle.» Mais, selon elle, il existe encore tant de zones d’ombre dans l’industrie pharmaceutique – en premier lieu la transparence des coûts de recherche pour un médicament et sa réelle plus-value thérapeutique – qu’on peine à lui donner un blanc-seing. «Lorsque j’étais en charge de la Santé publique en Suisse, dénonce encore Ruth Dreifuss, je n’avais accès à aucune donnée précise, expliquant pourquoi tel ou tel nouveau traitement allait coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de francs par année. Je devais signer d’une main, tandis que l’autre était attachée dans mon dos.»

À l’instar des pays pauvres – où l’accès universel aux soins n’est qu’une vaste plaisanterie –, les pays riches se voient eux aussi forcés d’imposer à leurs pharmas de livrer leurs secrets de fabrication, dont ils resteraient, certes, propriétaires, mais que les États pourraient saisir, en leur versant une contrepartie financière. Lundi, en marge de l’ouverture de l’Assemblée mondiale de la santé, à Genève, le ministre de l’Intérieur, Alain Berset, a reconnu que «des efforts législatifs devaient être menés» pour améliorer l’accès aux génériques. Et puis, silence. (24 heures)