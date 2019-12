La finance durable est partout. Lorsque vous débarquez à l’aéroport de Cointrin, les panneaux publicitaires des banques vantent tous les mérites de l’investissement responsable. Cette année, le sommet Building Bridges, qui a réuni de nombreux protagonistes publics et privés à Genève, a enfoncé le clou. L’urgence verte a été décrétée par de nombreux intervenants, qui vont du vice-président de Roche, André Hoffmann, au directeur du WWF Suisse, Thomas Vellacott. Quels sont les enjeux à venir pour le monde financier? Le point avec Bertrand Gacon, cofondateur de la plateforme collaborative Impaakt à Genève.

Au-delà du «greenwashing», la finance est-elle assez verte?

Pas encore. Il y a un problème de données dans les analyses sociales et environnementales, dites ESG. Ces données utilisées par l’industrie bancaire s’intéressent aux pratiques des entreprises – à la manière dont les employés et les fournisseurs sont traités, à la bonne gouvernance, à leurs émissions de CO2 – mais elles ne tiennent pas compte de leur cœur de métier. Les banques peinent à mesurer l’impact social et écologique réel des sociétés sur la planète. En forçant un peu le trait, je dirais qu’un fabricant de tabac peut obtenir une bonne note ESG s’il utilise un engrais bio et assure la parité salariale entre les femmes et les hommes. Pourtant, le tabac entraîne le cancer du poumon et n’apporte rien en termes sociétaux. En vérité, les analyses ESG ne permettent pas de repenser en profondeur l’allocation du capital.

Des pistes ont-elles été données au sommet Building Bridges de cet automne pour améliorer les choses?

Oui, l’industrie financière doit pouvoir s’appuyer sur des mesures qui calculent réellement l’impact des entreprises sur le globe, qui permettent de changer véritablement la donne. Cela permettra de financer efficacement les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU: énergie verte et d’un prix abordable, bonne santé et bien-être pour tous, consommation et production durable ou encore lutte contre les changements climatiques. Les données ESG classiques sont insuffisantes, il y a tout un champ nouveau de la mesure de l’impact qui s’ouvre. Le capital doit être réorienté vers les entreprises ayant un impact sociétal fort.

Se dirige-t-on vers cela?

Le nœud reste encore à dénouer. L’industrie travaille sur des outils d’intelligence artificielle ou collective permettant de mesurer l’impact des entreprises sur la planète à long terme pour guider les investisseurs. C’est d’ailleurs le cœur de métier d’Impaakt, qui se veut un Wikipedia de l’impact, accessible gratuitement à tous les citoyens. Car s’il est évident qu’il est préférable d’investir dans le groupe pharma Roche que dans le cigarettier Philip Morris, il n’est pas facile de déterminer s’il vaut mieux se positionner sur Google ou sur IBM.

Rien n’existe aujourd’hui qui permette d’investir pour l’impact?

Oui, la microfinance (ndlr: financement de petits entrepreneurs) ou le private equity (ndlr: investissement dans des sociétés vertes non cotées en Bourse) dans les pays émergents, tels que pratiqués par des firmes suisses comme Blue Orchard, Symbiotics ou encore ResponsAbility, en font partie. Ces derniers sont d’ailleurs des précurseurs en la matière. Mais cela reste un marché de niche. Le prochain défi est de démontrer que l’on peut faire de la finance d’impact en investissant dans de grandes sociétés cotées.

Genève et la Suisse sont-elles bien positionnées pour la suite?

L’expertise développée dans le pays est unique et l’écosystème incroyable au bout du lac. Il faut capitaliser dessus. L’esprit de Genève, caractérisé par la présence de l’ONU et des organisations internationales, de nombreuses ONG et d’un monde bancaire solide, doit être mis en avant, comme cela a été le cas lors du sommet Building Bridges. Il faut se positionner plus agressivement en tant que hub mondial de la finance durable. Cela passe par l’établissement de normes et de standards, le lancement de produits ou encore la formation dans le segment de l’investissement à fort impact.

Quels sont les outils intéressants pour investir de manière durable: «green bonds», microfinance, philanthropie, fonds durables?

Je placerais en premier les greens bonds et la microfinance, qui ont pour mission de faire changer les choses. Ces derniers vont dans le sens des 17 ODD fixés par les Nations Unies.

Quels sont les défis pour le marché des green bonds? Ces produits sont-ils un must pour atteindre les objectifs écologiques de réduction d’émission de CO2?

Les obligations vertes sont centrales. Elles permettent d’aller chercher du capital au cœur des marchés pour financer des projets ayant un réel impact sur la planète, que ce soit en matière d’énergie renouvelable, de transport vert ou d’efficacité énergétique. Ce marché gagne en importance. En 2019, près de 250 milliards d’obligations vertes auront été émises, ce qui représente une hausse de 45% par rapport à 2018. Cela représente le quart des besoins de financement planétaires estimés pour lutter contre le changement climatique.

Les caisses de pension suisses investissent-elles en tenant compte de la durabilité?

J’ai le sentiment qu’elles ont pris du retard par rapport à leurs pairs scandinaves ou français. C’est une question de taille. En Suisse, le marché des caisses de retraite est très fragmenté, très morcelé, ce qui nuit à l’effet d’entraînement. Aux Pays-Bas, par exemple, un géant comme le fonds de pension PGGM tire le marché lorsqu’il décide d’investir de manière responsable.

La BNS doit-elle placer une partie des 765 milliards de son bilan en microfinance ou en finance durable (actions et obligations)?

Ce sujet revient souvent. Je pense qu’il faut dépasser le cadre de la Banque nationale. Pendant longtemps, le monde financier s’est retranché derrière son devoir fiduciaire de préservation du capital pour ne pas investir en tenant compte de la durabilité. C’était le cas de la plupart des banques et des caisses de pension. Mais cet argument est difficile à défendre aujourd’hui.

Pourquoi?

L’investissement durable a d’une part démontré ces dernières années sa capacité d’offrir des rendements solides. La problématique s’est d'autre part retournée. Un investissement peut-il être pérenne si l’on ne tient pas compte de la durabilité? Beaucoup commencent à en douter. En Australie, une caisse de pension est actuellement attaquée en justice par ses membres, qui estiment qu’elle met en péril le versement des rentes futures en n’investissant pas de manière verte. Tout un symbole.