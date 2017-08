Les banquiers centraux préparent une réunion cruciale

Un signe indien, une fumée blanche s’échappera-t-elle du conclave de Jackson Hole? Janet Yellen et Mario Draghi, qui dirigent respectivement la Fed (Réserve fédérale, Banque centrale des Etats-Unis) et la BCE (Banque centrale européenne) seront les têtes d’affiche de cette réunion désormais classique de fin d’été qui se tient dans une petite station du Wyoming.

A l’invitation de la Réserve fédérale de Kansas City, la question sera donc de savoir dans quelle mesure la politique des banques centrales va influencer la situation économique, au moment où les pays occidentaux peinent encore à véritablement sortir d’une crise qui a débuté il y a dix ans.

Les acteurs des marchés ne vont perdre aucune miette du menu. Car ils sont inquiétés par le gonflement des bilans des banques centrales, et de celui de la BCE en particulier. Au dernier décompte, début août, la BCE et les banques centrales de la zone euro avaient acheté pour 1671 milliards d’euros d’obligations souveraines, contre 103 milliards d’obligations d’entreprises. Or, cette politique dite de «quantitative easing», si elle a permis à plusieurs Etats européens de ne pas se noyer dans la crise de la dette, comporte aussi le risque de formation de bulles encore invisibles.

Scénario déjà connu

Pour Fabrizio Quirighetti, CIO (Chief Investment Officer) de Syz Asset Management, l’enjeu est important: «Il faut suivre de près cette réunion à laquelle se rendront les banquiers centraux. Ce que nous vivons aujourd’hui s’apparente à la période de 2004 à 2006. A cette époque, les grandes banques centrales avaient commencé à normaliser leur politique monétaire après avoir été extrêmement accommodantes pour amortir les effets de l’éclatement de la bulle Internet.»

Les taux pratiqués par la Fed avaient alors dépassé 5% (lire notre graphique). «La différence, poursuit l’expert de la Banque Syz, est qu’aujourd’hui la croissance est beaucoup moins spectaculaire et le risque d’inflation bien plus faible. Les salaires n’augmentent que très faiblement, même dans les économies où le taux de chômage est déjà bas, et les prix des matières premières ne flambent pas cette fois-ci…»

Pour Fabrizio Quirighetti, il n’y a donc «pas beaucoup d’arguments pour véritablement resserrer le robinet monétaire. Si ce n’est d’admettre que ces politiques monétaires extrêmement accommodantes ont de moins en moins d’impact sur l’inflation des biens et services et de plus en plus sur les actifs financiers et immobiliers. Le gonflement des bilans des banques centrales, et le fait de maintenir des taux directeurs à des niveaux certainement trop bas, fait courir un grand risque sur la stabilité financière. A l’instar de la crise des subprime qui s’étaient développés sur le terreau des taux (déjà trop) bas du début des années 2000.»

Dans la publication mensuelle UBS House View, Mark Haefele rappelle pour sa part que les investisseurs oscillent historiquement entre la crainte de rater de bonnes opportunités, un sentiment nourri par l’appât du gain, et la peur de s’engouffrer dans des placements risqués.

«Les niveaux records sur les marchés actions et la probabilité que les banques centrales mettent un terme à leurs politiques de relance ont pour effet que de nombreux investisseurs commencent à hésiter à suivre le mouvement», détaille le responsable du géant bancaire suisse.

Risques à redouter

Les cinq grandes banques centrales que sont la Fed américaine, la BCE européenne, la Banque nationale suisse, la Banque du Japon et la Banque d’Angleterre «ont injecté quelque 1800 milliards de dollars d’argent frais dans l’économie mondiale au cours de l’année écoulée», indique Mark Haefele. Ce tel degré de relance, ajoute-t-il, est comparable aux niveaux atteints lors de la crise financière de 2008, au cours de laquelle de grands noms de la finance mondiale se sont retrouvés au bord du gouffre.

Or, souligne Fabrizio Quirighetti, «les grands banquiers centraux continuent de penser que les instruments monétaires à leur disposition ont le pouvoir de créer de l’inflation et qu’elles pourront ensuite la contrôler, si nécessaire. C’était probablement vrai dans le passé mais plus aujourd’hui.»

Dans ce contexte, l’économiste s’interroge: «Il sera intéressant de voir si la réunion de Jackson Hole marque une prise de conscience quant aux effets néfastes des politiques monétaires actuelles, et ouvre ainsi la porte à une normalisation, ou si les banquiers centraux s’entêtent avec leurs modèles académiques et risquent de créer une nouvelle flambée… des bourses et de l’immobilier.»

Eclipse comme prélude

Fin août, le gotha des banquiers centraux prend de la hauteur pour se rendre, à 1900 mètres d’altitude, dans la petite station de Jackson Hole et à l’ombre du parc national de Grand Teton. Cette bouffée d’air pur est-elle de nature à les inspirer? Patronne de la Fed, Janet Yellen ouvrira les feux le 25 août en s’exprimant sur l’impérieuse nécessité de «stabilité financière». Le discours de Mario Draghi, président de la BCE (Banque centrale européenne), sera très suivi. Mais selon les agences de presse, le banquier italien ne devrait délivrer aucun nouveau message.

Un porte-parole de l’institution européenne a déclaré qu’il se concentrerait sur le thème de la réunion, à savoir la promotion d’une économie mondiale dynamique.

Ces réunions, sortes de «Davos des banques centrales», se tiennent depuis 1982. Elles marquent la fin de l’été et le retour aux affaires. Les banquiers adorent poser devant les majestueuses montagnes du Wyoming. En 2008, la conférence avait précédé de peu l’annonce de la faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers, prologue de la crise financière qui s’achève à peine. Le symposium se déroule à l’invitation de la Réserve fédérale de Kansas City.

Mais un autre événement précédera de quelques jours cette réunion: une éclipse solaire est en effet annoncée pour ce 21 août. De quoi alimenter les espoirs de tous ceux qui, par dépit de ne pas être «nourris» par les petites phrases généralement lâchées avec beaucoup de parcimonie par les banquiers centraux, finissent pas s’adresser aux astres. R.R. (24 heures)