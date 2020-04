Les caisses de pensions doivent prévoir le pire

Les principaux indices boursiers, européens et américains, ont certes gagné 25 à 30% entre la débâcle de la mi-mars et vendredi dernier, Thorsten Hens, professeur à l’Institut Banking & Finance de l’Université de Zurich, vient néanmoins d’effrayer beaucoup de monde en Suisse. «Les caisses de pensions, comme les investisseurs privés, vendent leurs actions lorsque leurs cours sont au plus bas.» Autrement dit, en substance: au pire moment!

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (infographie: Gilles Laplace)

Rien de tel, comme message, pour inquiéter la plupart des 4,2 millions de salariés (assurés actifs) à propos de leur future retraite! L’enseignant s’explique: «Des investisseurs institutionnels, comme les caisses de pensions, doivent suivre les règles d’une gestion procyclique.» Le sens de ce jargon? Les standards d’une gestion procyclique imposent de se conformer à l’orientation des fluctuations économiques et conjoncturelles. Soit acheter des actions en hausse et se débarrasser de celles d’entreprises n’inspirant plus confiance, dont les cours plongent. Cette seconde catégorie de titres s’est tout particulièrement illustrée le mois dernier.

Thorsten Hens rappelle dès lors que chaque assureur de nos retraites doit ajuster la part de ses investissements en actions, en tenant compte de sa propre capacité de risque. Celle-ci se détermine en fonction du taux de couverture. C’est-à-dire la part des engagements financiers qu’une institution de prévoyance peut honorer si elle doit verser, d’un coup, d’un seul, l’ensemble des avoirs du deuxième pilier à ses assurés. Partant de cette hypothèse, lorsque la valeur d’un portefeuille d'actions s’effondre, la capacité de risque d’une caisse de pensions diminue d’autant. Cette réalité contraindrait de tels assureurs à vendre précipitamment à l’approche d’une crise, selon Thorsten Hens, cité dans la «NZZ».

L'avis d'experts romands

Des experts du deuxième pilier s’empressent maintenant de démentir ou de nuancer la pertinence de cette analyse. «Les caisses de pensions suisses doivent bien entendu tenir compte de leur capacité à assumer des risques. Aucune directive ne leur impose toutefois de vendre leurs actions au plus mauvais moment. Nos membres ont en outre réalisé une excellente performance l’an dernier. Celle-ci leur a permis de constituer des réserves. Elles peuvent aujourd’hui être utilisées pour amortir les conséquences liées à la crise du coronavirus», estime Yves-Marie Hostettler, représentant romand de l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP).

David Pittet, consultant spécialiste du deuxième pilier, relève en outre la possibilité de déroger aux règles prévues dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2): «C’est relativement facile. La législation suisse se révèle en effet très libérale. Il est néanmoins fondamental qu’un fonds de pension gère ses risques et ses placements de manière équilibrée.» La pression sur les assurances retraites reste donc sérieuse. Les actions ont toujours été considérées comme des investissements risqués. Et puis comment se fier aux marchés financiers?

Juste avant l’exercice fulgurant de l’an dernier, avec une hausse de plus d’un cinquième pour les actions suisses, européennes et américaines cotées, ce fut un recul de 2,8% en 2018. Les 1562 caisses de pensions du pays avaient pourtant prévu, en moyenne, une hausse de 3%. Elles ont certes déjà amorti l’an dernier leur revers de 2018. Mais la superbe performance de 2019 devrait-elle encore permettre d’amortir les conséquences liées à la crise du coronavirus? Comment ce type d’épreuves à répétition peut-il contribuer au rendement nécessaire au financement des retraites?

Sans tourner autour du pot

Le poids des incertitudes se reflète dans l’évolution des allocations d’actifs. La part des obligations (dettes de pouvoirs publics ou d’entreprises) a cédé son premier rang aux actions dans la fortune des institutions de prévoyance en 2017 (près d’un tiers). La persistance de taux d’intérêt bas, voire négatifs, a évidemment stimulé cette tendance. Mais le rapport s’est rapidement inversé, avec une allocation moyenne de 31% dans les obligations et 29% pour les actions l’an dernier. Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos (fondation dont les membres gèrent les biens de 1,4 million d’assurés en Suisse, pensionnés ou salariés), refuse de tourner autour du pot: «À ce jour, aucune classe d’actifs (actions, obligations ou immobilier) n’est véritablement sûre. D’où l’importance de garder une bonne diversification dans ces investissements (voir ci-dessus).»

La crise frappera les Bourses et affaiblira les retraites

Les experts ne partagent pas le même regard sur les règles de prudence imposées en Suisse aux caisses de pensions. Et sur les coûts de leurs conséquences (voir ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que la pandémie de coronavirus aura un effet sur les rendements de ces assurances et le financement des retraites.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin et le Secrétariat d’État à l’économie nous ont déjà annoncé une vraie crise économique. Bien sévère! Avec un taux de chômage bientôt à 7%, alors que nous n’en sommes qu’à 3%. Et, dans le meilleur des cas, une chute du PIB (produit intérieur brut) suisse de 7% cette année. Un déclin inédit depuis près d’un demi-siècle.

Dans un tel contexte, la Bourse suisse et les autres corbeilles dans le monde ne sauraient nous offrir de solides hausses, sur le long terme. La pierre, troisième classe de placements des caisses de pension helvétiques (à plus d’un cinquième), ne sera probablement pas épargnée. «L’immobilier commercial souffre déjà dans certaines régions du pays. Il pourrait subir la crise du coronavirus à long terme, avec des faillites d’entreprises locataires», observe Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos.

Les caisses de pensions en pâtiront au moment même où la nécessité de rendements du tiers cotisant (revenus de la fortune) n’a jamais été aussi élevée pour le financement des retraites. Depuis 2015, le nombre de personnes atteignant l’âge de la retraite dépasse celui des jeunes fêtant leurs 20 ans. Et, au cours des quarante dernières années, la durée moyenne d’une retraite est passée de quatorze à vingt et un ans.