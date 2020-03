Les carburants de la Libye en guerre sont passés par Zoug

Basé à Zoug et employant 250 personnes, Kolmar, un groupe de commerce de gros d’hydrocarbures, a fait appel à un circuit illégal pour obtenir du gasoil détourné dans une Libye en chaos, avant de le revendre en Europe. Les faits remontent à 2014 et 2015. C’est ce que révèle une enquête que publient ce lundi l’ONG suisse Public Eye et son homologue TRIAL International. Contactée à de multiples reprises cette semaine, Kolmar n’a pas donné suite.

Le cadre helvétique actuel «ne permet pas d’empêcher qu’une société suisse achète du pétrole en provenance d’une zone de conflit obtenu de manière illégale», dénoncent les ONG. Elles militent pour que les parlementaires suisses astreignent les négociants à des responsabilités juridiques plus contraignantes, lors des prochains débats sur les contre-projets à l’initiative pour des «multinationales responsables».

Opération «Dirty Oil»

L’affaire est partie de l’enquête «Dirty Oil» de la Guardia di Finanza. Les agents de la police douanière et financière italienne ont ciblé il y a trois ans un réseau de contrebande qui revendait en Italie des carburants subventionnés, obtenus au noir en Libye. Même s’il exploite les principales réserves pétrolières d’Afrique, le pays est pourtant contraint d’acheter ses carburants en Europe à cause de la paralysie de ses raffineries. Certains trafiquants ont vite compris l’intérêt de détourner ce gasoil proposé 10 centimes le litre à la pompe – la Banque centrale subventionne la différence à coups de milliards – pour l’écouler illégalement sur le Vieux-Continent.

À l’automne 2017, les policiers siciliens ont démantelé un de ces réseaux, animé par un ancien narcotrafiquant, Fahmi Ben Khalifa. C’est un allié au groupe armé tenant en main le port de Zawiya, dont les citernes abritent le précieux carburant livré de l’étranger. Les enquêteurs italiens ont mis au jour les allers-retours de bateaux de pêche qui alimentent des pétroliers attendant au large, ainsi que le rôle de leurs affréteurs maltais, Darren et Gordon Debono. Dans l’attente du verdict de leur procès cette année, ces derniers et sept prévenus sont poursuivis pour «conspiration transnationale pour blanchir du gasoil d’origine illicite et fraude».

L’enquête italienne n’a pas approfondi le rôle de la société zougoise dans l’achat de ces carburants – son nom ne figure pas dans l’acte d’accusation transmis à la tribune de Catane. Mais les ONG suisses ont mis la main sur des relevés bancaires d’Oceano Blu Trading, une société maltaise liée à Darren Debono, qui retracent des paiements de 11 millions de dollars reçus de la part de Kolmar entre juin et juillet 2015. Le groupe suisse louait à l’époque un terminal pétrolier dans le port de La Valette, la capitale maltaise. Les ONG ont pu croiser ces paiements avec 22 livraisons effectuées par trois pétroliers venant de Libye. Selon leur rapport, de faux documents d’origine ont ensuite permis de berner les douanes maltaises pour permettre au gasoil de contrebande d’entrer en Europe.

Des voyants rouges ignorés

Dénoncées par les Nations Unies, ces activités auraient duré quelques mois avant que les douanes maltaises n’interdisent l’arrivée de gasoil libyen en 2016, «année du départ de Kolmar de Malte», relève Public Eye. Au total, entre le printemps 2014 et l’été 2015, la société zougoise a «reçu plus de 50'000 tonnes de gasoil en provenance de Libye», écrit le rapport.

Les ONG dénoncent le fait que cette société qui a pignon sur rue – et qui comptait en 1997 la holding de feu Marc Rich parmi ses fondateurs – ait pu choisir «de faire affaire avec une obscure structure maltaise, quand bien même la contrebande de gasoil libyen via Malte était alors connue dans le trading».

«La revente des carburants libyens était totalement interdite»

Quelle vision avait alors Kolmar des risques liés à ces carburants issus d’un pays replongeant dans la guerre civile? Nos nombreux appels sont restés sans réponse. «Il n’y avait certes alors pas de sanctions internationales visant l’achat de produits pétroliers libyens, mais toute cargaison non autorisée par la compagnie nationale historique, la NOC, était considérée comme illégale par Tripoli», résume Montse Ferrer, conseillère juridique à TRIAL International.

«Dans de telles circonstances, la clé reste de vérifier qui est le vendeur», rappelle de son côté une avocate spécialisée à Genève, qui préfère ne pas être citée sur ce cas. À l’époque, les protagonistes de ce circuit n’étaient pas sur les listes noires américaine ou européenne. «La revente à l’étranger des carburants destinés à l’utilisation locale, lourdement subventionnés, était, elle, totalement interdite», ajoute Montse Ferrer. Qui rappelle qu’il n’y avait alors «pratiquement aucun carburant venant de raffineries libyennes en vente à l’étranger» et que ceux obtenus par Kolmar «affichaient très probablement un rabais». Deux aspects qui clignotaient comme un feu rouge.