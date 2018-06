Les électriciens liment les coûts en se regroupant

Les groupes d’électricité doivent économiser. Le rapprochement annoncé mercredi entre Romande Énergie (Vaud), EKZ (Zurich) et EBM (Bâle) dans le domaine du service aux clients (facturation, centre d’appels, etc.) s’inscrit dans cette tendance. «La volonté des trois sociétés (…) génère une entité compétitive dans un marché où la concurrence est de plus en plus forte», précisent les distributeurs. Compétitivité et concurrence, les mots sont lâchés.

«Les économies d’échelle peuvent être très importantes en matière de gestion de clients», relève Nicolas Charton, directeur du bureau E-CUBE Strategy Consultants, à Lausanne. «Liées à un effort de digitalisation, elles peuvent représenter plus de 20% des coûts totaux.» En Suisse, les coûts par client se montent à 74 francs par an. Sachant que la nouvelle entité regroupera 900'000 clients, les économies annuelles devraient avoisiner les 15 millions pour les trois électriciens. «La nouvelle société regroupera notamment les systèmes d’information, les processus de gestion tels que la facturation, les centres d’appels et les activités de recouvrement», écrivent les distributeurs. Petit rappel. Le courant suisse, souvent d’origine hydraulique, est cher par rapport à l’électricité produite en Europe: son prix est en moyenne supérieur de 40%. Une différence déterminante à l’heure où une libéralisation totale du marché se profile à l’horizon. Logiquement, les coûts des électriciens doivent être limés. Romande Énergie a d’ailleurs planifié un plan de réduction des coûts opérationnels de 20 millions d’ici à 2020.

Aujourd’hui, seul le courant fourni aux entreprises est libéralisé. Depuis 2009, les sociétés ont librement accès à l’électricité européenne au travers de leurs distributeurs locaux, ce qui n’est pas le cas pour les ménages. Mais cela devrait changer. La libéralisation du marché de l’électricité à destination des particuliers semble programmée à l’horizon 2023. D’où des distributeurs – Romande Énergie, EKZ et EBM en tête – qui se rapprochent pour affronter au mieux la future concurrence. Ce phénomène n’est pas totalement nouveau dans le secteur. «Une telle démarche destinée à créer des synergies a déjà été entreprise par le passé, avec, par exemple, le rapprochement entre le Groupe E et BKW Energie dans le domaine de la relation clients», rappelle Nicolas Charton.

Un fort ancrage local

Est-ce le prélude à une fusion totale? Pas forcément. «En Suisse, l’ancrage local est important pour tout ce qui a trait à l’électricité, que ce soit en matière de production décentralisée, d’autoconsommation ou de services liés à l’efficience énergétique», précise le consultant. Les regroupements de consommateurs autorisés par la stratégie énergétique 2050, visant une gestion de l’énergie locale, en sont l’illustration. Depuis cette année, des particuliers qui consommeraient un total de 100'000 kWh par an, ce qui représente une trentaine de foyers, pourraient déjà obtenir le prix de gros (soit une réduction de prix de 40% par rapport au tarif pour les particuliers) s’ils se regroupaient.

Si les fusions globales ne semblent pas à l’ordre du jour, de nouveaux rapprochements chez les électriciens sont probables. Cela va dépasser le cadre de la simple gestion de clients. Au premier chef sont concernées les branches au seuil de complexité élevé, qui nécessitent des regroupements pour réduire les coûts. «On peut citer les activités technologiques de type smart grid, soit les technologies digitales qui permettent d’optimiser la production et la consommation au sein du réseau électrique», précise Nicolas Charton.

Cela concerne aussi le domaine des véhicules électriques, c’est-à-dire la gestion du réseau des bornes de recharge. Le réseau MOVE Mobility en est l’illustration. En mars 2018, Alpiq a rejoint Groupe E, Energie Wasser Bern et EBM dans cette entité. Bref, il faut réduire les coûts, et vite. (24 heures)