Les employés de banques plutôt optimistes

Banque L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers reprochait à d'anciens cadres et négociants d'UBS de graves violations de leur devoir de contrôle. Plus...

Suisse La banque Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a inauguré officiellement jeudi soir sa succursale zurichoise en présence d'Ueli Maurer, et de Thomas Jordan. Plus...

Suisse En 2017, la banque UBS affiche l'écart le plus gros entre le plus petit et le plus haut salaire. Son directeur général a gagné 14,2 millions de francs de salaire annuel. Plus...