Les exportations suisses reprennent des couleurs

Les exportations suisses ont repris des couleurs en janvier, après plusieurs mois de baisse. La balance commerciale a également bouclé en nette hausse pendant le mois sous revue, a annoncé jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Les exportations ont augmenté en janvier de 4,6% en nominal (non corrigé des variations de prix) et de 1,7% en réel par rapport au mois précédent à 19,6 milliards de francs. Il s'agit du premier mois de hausse après les replis enregistrés en décembre, novembre et octobre.

Les importations ont quant à elles crû de 0,5% en nominal, mais ont baissé de 1,8% en termes réels à 16,8 milliards de francs, permettant à la Suisse de boucler le mois sous revue sur un excédent commercial de 2,8 milliards.

Chimie et pharma

La croissance des ventes à l'international a été une fois de plus portée par les produits chimiques et pharmaceutiques ( 8,6%), ainsi que l'horlogerie ( 5,6%) et la bijouterie, alors que le secteur des machines et de l'électronique a accusé un repli (-1,5%).

Par destination, les exportations vers l'UE, principal client des sociétés suisses, ont augmenté de 9,1% par rapport à décembre. Elles ont progressé de 7,3% vers l'Allemagne, de 14,8% vers la France et de 1,8% à destination de l'Italie.

L'Asie a par contre enregistré un repli de 0,5%, particulièrement marqué en Chine (-32,7%) et à Hong Kong (-10,9%), alors que l'Empire du Milieu est frappé de plein fouet par l'épidémie de coronavirus qui a fait marquer un coup d'arrêt de son économie. Les exportations vers l'Amérique du Nord ont progressé de 6,5% et de 0,8% vers l'Amérique latine.

