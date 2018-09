Les mauvais contribuables risquent gros dès dimanche

Le samedi 20 avril 2013, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf lâchait une phrase historique à l’issue du G20-Finance (réunion des ministres des finances des vingt plus grandes puissances économiques): «La Suisse est prête à s’engager dans des discussions sur l’échange automatique de données bancaires.» Depuis, plus de cent États se sont entendus sur la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR). À des rythmes divers. La semaine prochaine, les premiers échanges devraient commencer entre la Suisse et une quarantaine d’États ou territoires partenaires. En cas d’oubli, les mauvais contribuables ne peuvent plus guère espérer échapper aux sanctions.

Les banques helvétiques ont elles-mêmes commencé l’an dernier la collecte de données sur les avoirs de leurs clients ressortissants de cette quarantaine de pays. Jusque-là, un délai de grâce continuait de courir. Les adeptes de l’évasion fiscale pouvaient régulariser leur situation en pratiquant l’autodénonciation spontanée. Ils échappaient ainsi aux sanctions des pays dans lesquels ils ont des impôts à payer, tout en étant astreints au paiement de leurs arriérés sur dix ans, plus intérêts. Mais cela, c’est du passé!

«Nous considérons que les sujets fiscaux faisant l’objet de l’EAR seront connus de l’administration au 30 septembre au plus tard. Du coup, une dénonciation ne pourra plus être considérée comme spontanée à compter de cette échéance. La dénonciation spontanée, non punissable, ne sera plus possible», a prévenu l’Administration fédérale des contributions.

Un délai flexible?

Des experts doutent cependant que ce délai puisse être imposé dans tous les cas. Ils estiment que les évadés fiscaux peuvent faire valoir une dénonciation spontanée, en Suisse tout au moins, jusqu’au moment où les autorités fiscales auront connaissance d’informations, fournies par une autre source, sur des avoirs non déclarés. Il leur paraît peu vraisemblable que les administrations fiscales cantonales pourront analyser déjà au début du mois prochain toutes les données bancaires reçues de l’étranger et concernant des contribuables en Suisse.

Les fiscs suisses se montrent plus ou moins optimistes à ce sujet. Celui de Berne s’attend ainsi à recevoir à la fin de ce mois au plus tard les données collectées l’an dernier, selon le «Tages-Anzeiger». Le fisc zurichois s’attend pour sa part à recevoir les premières livraisons de données à la fin de l’année. La date de l’acheminement des renseignements dans les chancelleries cantonales constitue, quoi qu’il en soit, un élément décisif. «Il revient à l’administration fiscale cantonale compétente de juger si une dénonciation spontanée réunit les conditions légales de l’impunité», relève l’Administration fédérale des contributions.

Les mauvais contribuables doivent en outre se préparer à des agents du fisc enclins à l’investigation. Ainsi, un compte en banque à l’étranger laissant apparaître un solde et des mouvements dérisoires peut servir d’indice permettant de découvrir une résidence secondaire non déclarée.

(24 heures)