Les patrons italiens broient du noir

Le divorce entre les patrons italiens et le gouvernement Ligue-Mouvement 5 étoiles s’est produit le 6 avril dernier. Ce jour-là, sous les ors des salons de la Villa d’Este, à Cernobbio, le forum Ambrosetti, qui regroupe le gotha des PME de la péninsule, a sondé les chefs d’entreprise sur la politique économique du gouvernement. La réponse a été impitoyable: 40,2% d’entre eux l’ont jugée «négative» et 40% «très négative». Huit patrons sur dix rejettent la politique du gouvernement. Et lorsque Romano Pezzotti, président de Fersovere, une société d’importation de matières premières sidérurgiques, a exigé à la tribune «un choc immédiat», il a reçu une véritable ovation de la part de ses pairs.

Les patrons découragés

Un franc-parler que ce Lombard de 55 ans conserve lorsqu’on l’interroge quelques jours plus tard. «Le pays souffre, certes, de la conjoncture internationale. Mais, en réalité, le gouvernement ne pense qu’aux élections, pas aux entreprises. Autrefois, on pouvait travailler avec les hommes de la Ligue; ils connaissaient les dossiers. Aujourd’hui, ils sont obsédés par les sondages et ne pensent qu’à plaire au peuple. Et je ne parle pas du Mouvement 5 étoiles, qui ne sait pas ce qu’est une entreprise. Le revenu de citoyenneté (ndlr: une forme de revenu universel) est une erreur. Il faut donner du boulot aux chômeurs, pas une aumône qui les encourage à travailler au noir. J’exporte en France, j’ai besoin du train à grande vitesse Lyon-Turin. Les déclarations irresponsables des ministres sur l’Europe ou le TGV italien ont fait fuir des milliards d’investissements étrangers. Les investisseurs attendent qu’un pays respecte ses engagements», fulmine Romano Pezzotti. En clair, les patrons se sentent découragés, abandonnés, incompris par «des ministres qui vivent dans une réalité économique irréelle».

Une vision pessimiste confirmée mardi dernier par les dernières publications du Ministère des finances. L’Italie est bien le seul pays des 32 économies avancées de l’OCDE à être en récession depuis trois trimestres. Alors qu’il avait promis un «boom économique», le gouvernement a dû admettre que la croissance, annoncée à 1,5% puis revue à la baisse à 1% (sous la pression de Bruxelles), ne sera que de 0,2% en 2019. Un chiffre jugé encore trop élevé par le FMI, qui considère que l’Italie est aujourd’hui un facteur de risque pour toute l’économie européenne.

Les chiffres du pays sont mauvais: le déficit, prévu à 2,04% du PIB, sera de 2,4%; la dette atteindra le chiffre record de 133,4% du PIB, soit 22 points de plus… qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le chômage augmente toujours et devrait atteindre 11% en 2020 et même 11,7% en 2022. En 2019, les Italiens n’auront toujours pas retrouvé le niveau de richesse atteint en l’an 2000. Et le pire est à venir. Rome s’est engagée à trouver 23 milliards en 2020 et 29 milliards en 2021 pour abaisser sa dette. Faute d’honorer son engagement, le pays devra augmenter la TVA de 4%. Un coup fatal pour la consommation interne.

Des promesses électorales

Face à ces signaux alarmants, Rome se réfugie dans une vision économique «virtuelle» que dénoncent les entrepreneurs. Ainsi, pour éviter l’augmentation de la TVA, l’État annonce des privatisations et des ventes du patrimoine foncier public pour un montant de 18 milliards en 2019 et de 32 milliards sur trois ans. Un objectif totalement irréalisable selon les experts. Le gouvernement compte sur un décret destiné à débloquer les centaines de chantiers publics arrêtés pour obtenir une croissance supérieure à 0,2%. C’est oublier que ce texte a été adopté par le Conseil des ministres «sous réserve d’accord». Or la Ligue et le Mouvement 5 étoiles ne s’entendent plus. Le décret a tout d’une coquille vide. Enfin, Matteo Salvini fait campagne en promettant d’appliquer la flat tax, un impôt unique de 15% jusqu’à 50 000 euros de revenus et de 20% au-delà. La mesure coûterait… 59 milliards.

Mais ses promesses auront la vie courte. Elles sont destinées à durer jusqu’au 26 mai, date des élections européennes. Ensuite, l’Italie devra regarder la réalité en face.

(24 heures)