Les signaux de récession font plonger Wall Street

Les principaux indices de Wall Street poursuivaient leur dégringolade mercredi peu avant la clôture dans un marché toujours lesté par les craintes sur un ralentissement de l'économie mondiale.

Contraction de l'activité économique

L'indice vedette de la Bourse new-yorkaise lâchait 2,78% aux alentours de 19H40 GMT, peu après être descendu sous la barre des 3%.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 2,89%, après avoir lui aussi chuté de plus de 3% en séance, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 2,73%.

Le marché avait pourtant bondi la veille après des gestes de l'administration Trump signalant un apaisement, au moins temporaire, des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Mais des statistiques en provenance de Chine, où la croissance de la production industrielle est tombée en juillet au plus bas en 17 ans, et d'Allemagne, où l'activité économique s'est contractée au deuxième trimestre, ont suscité une vague d'inquiétudes.

«Les données économiques en provenance de Chine et d'Allemagne sapent le moral des investisseurs», a souligné Lilan Currens de Schaeffer.

«Inversion de la courbe des taux»

Le rendement sur les bons du Trésor américains à dix ans est passé temporairement mercredi sous celui des bons à deux ans, pour la première fois depuis 2007.

Ce phénomène, connu sous le nom d'«inversion de la courbe des taux», reflète la différence de rendement accordé par l'Etat américain aux investisseurs misant sur sa dette à court ou à long terme. Particulièrement redouté des marchés financiers, il est généralement l'indicateur avancé d'une récession.

Le taux d'intérêt sur la dette à 30 ans est lui tombé à son plus bas historique. La combinaison des indicateurs et de la chute des taux à long terme «accroît la peur d'une récession imminente», selon Tony Dwyer, stratégiste pour Canaccord Genuity. Mais cela pourrait aussi inciter la Banque centrale américaine (Fed) à abaisser plus fortement les taux d'intérêt dans les prochains mois et ainsi «déclencher un rebond de l'activité économique d'ici la fin de l'année», tempère-t-il. (afp/nxp)