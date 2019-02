Les soins de beauté sur abonnement plaisent aux femmes pressées

Une épilation à 10 francs, une pose de vernis semi-permanent à 20 francs ou encore un brushing à 12 francs: c’est le concept des instituts Body’minute lancé par Jean-Christophe David, fils du célèbre coiffeur Jean-Louis David. Grâce à un abonnement à 12fr90 par mois, les clientes peuvent bénéficier de soins express à des prix concurrentiels, le tout sans rendez-vous.

Jean-Christophe David, fils du coiffeur Jean-Louis David, a ouvert son premier institut Body’minute en 1998. Photo: François Wavre / Lundi13

L’entrepreneur français s’est installé il y a plus d’un an dans la région de Lausanne qu’il apprécie plus que tout notamment parce que son père y est domicilié depuis plus d’une quinzaine d’années et que son fils y termine ses études d’ingénieur à l’EPFL. Dix-huit mois après avoir posé ses valises, il a déjà inauguré trois instituts à Lausanne, un à Conthey et un autre à Montreux. En décembre dernier, c’est à Genève qu’une sixième franchise a été ouverte. Toutes sont situées dans les galeries de centres commerciaux – principalement Coop et Migros – «qui sont faciles d’accès, bien entretenues et surtout où il y a beaucoup de passage». D’autres projets d’ouverture sont dans le pipeline à Genève, Fribourg et Neuchâtel, puis suivront Berne et Zurich. A terme, c’est toute la Suisse que l’entrepreneur français vise.

Après des études et un apprentissage dès l’âge de 15 ans dans la coiffure, Jean-Christophe David exerce le métier en Italie, en Australie et aux Etats-Unis. Puis il ouvre son premier salon Jean Louis David en Belgique à l’âge de 25 ans. Il y développe, par la suite, de nombreuses franchises avant de revenir en France pour diriger le groupe dans l’Hexagone, en Belgique et en Suisse. «C’était la grande époque de la coiffure durant laquelle nous avons ouvert des centaines d’établissements», raconte le fils de l’inventeur du dégradé. Le groupe est cependant revendu à la plus grande chaîne de salons de coiffure, Regis Corporation, à la fin des années 1990.

Jean-Christophe David décide alors de se lancer à son compte en ouvrant le premier institut Body’minute en 1998. Vingt ans plus tard, il est avec 450 enseignes (400 franchises et 50 magasins en propre environ), numéro deux du secteur après Yves Rocher qui en détient plus de 600. Il vise cependant les 500 salons pour début 2020.

«Seules 10% des femmes vont dans des instituts de beauté en France. Nous ciblons celles qui veulent s’occuper d’elles toute l’année grâce à notre système d’abonnement – résiliable en tout temps – sans rendez-vous. Aujourd’hui, nous comptons 500 000 abonnées et nous ouvrons en moyenne une trentaine de nouveaux centres par an», explique l’homme d’affaires qui ne souhaite cependant pas dévoiler son chiffre d’affaires.

Bientôt le label Swiss made?

Cela fait plus de vingt ans que Jean-Christophe David utilise dans ses instituts des produits cosmétiques fabriqués en Suisse. «Pendant de nombreuses années, nous avons utilisé les produits de la marque Hormeta avant que nous ne décidions de lancer notre propre marque, Skin’minute, explique le fondateur de la marque. Nous avons beaucoup investi dans la qualité de nos produits en travaillant notamment avec les meilleurs laboratoires du pays.»

Par ailleurs, l’entrepreneur prévoit de construire cette année un centre de conditionnement dans le canton de Vaud afin d’obtenir le label Swiss made et de pouvoir, par la suite, mieux exporter ses produits.

