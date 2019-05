Les ventes d'e-bikes se sont envolées en 2018

Les ventes de vélos électriques (e-bikes) ont dépassé celles de vélos sans moteur pour la première fois en Suisse en 2018. La météo favorable lors de la dernière saison cycliste, a largement contribué à cet essor et ce, dans toutes les catégories.

En 2018, il s'est vendu plus de 153'000 vélos électriques, soit un progression de 28% par rapport à 2017, selon le communiqué publié mardi par le bureau spécialisé sur le marché du vélo Dynamot.

Les VTT électriques sont à l'origine de l'augmentation substantielle des ventes. L'année dernière, quelque 54'000 d'entre eux ont été livrés sur le marché suisse, soit une augmentation de 52% par rapport à l'année précédente.

Les innovations techniques telles que les cadres en carbone et les batteries intégrées ont été bien accueillies par les consommateurs suisses et ont contribué à faire grimper le prix de vente moyen, affirme Dynamot. Plus de cinq vélos électriques sur six ont été achetés auprès de magasins spécialisés.

L'année dernière, les revendeurs spécialisés et les boutiques en ligne ont réalisé un chiffre d'affaires de 636,6 millions de francs, en augmentation de 40% en comparaison annuelle, engendré par la vente de vélos électriques. Les autres catégories de vélo ont atteint un volume de 451 millions.

Grâce à la forte demande de vélos électriques, le volume total du marché du vélo a atteint 1,77 milliard de francs en 2018. (ats/nxp)