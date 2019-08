Lombard Odier attire de nouveaux clients

Plutôt rassurant. Depuis janvier, la masse sous gestion de Lombard Odier a progressé de 11%, à 287 milliards de francs. Un résultat qui n’est pas uniquement le reflet de la hausse des marchés financiers. «Que ce soit la clientèle privée, la gestion institutionnelle ou la plateforme technologique à destination des gérants de fortune, nos trois lignes de métiers ont enregistré des apports nets pour un total de 10 milliards», précise Patrick Odier, associé-gérant senior de Lombard Odier.

À l'heure où la guerre commerciale sino-américaine menace de faire dérailler l’économie mondiale, la solide note de crédit de l'établissement (AA-) prend tout son relief. Ce constat survient à un moment délicat. La semaine dernière, une étude de KPMG mettait le doigt sur la forte détérioration de la rentabilité des banques de gestion de fortune suisses. Pourquoi? Dans un environnement où les marges se retrouvent sous pression, les établissements doivent grandir pour faire face à la montée des coûts, liées aux nouvelles réglementations et à l’échange automatique de renseignements avec les fiscs étrangers. «Nous sommes à l’abri de ce problème de masse critique avec des avoirs de 287 milliards et des sources de revenu bien diversifiées», souligne l’associé-gérant.

Tout n’est pas parfait pour autant. Les revenus du groupe ont reculé de 2%, à 581 millions, au premier semestre par rapport à l’année dernière. Le bénéfice net s’est, lui, contracté de 10%, à 72 millions. «Notre priorité est la performance de nos clients sur la durée, et non pas le nombre de transactions réalisées», précise Patrick Odier. Qui dit moins de transactions dit moins de recettes. «Après la hausse des Bourses survenue ces derniers mois, nous avons logiquement pris des profits pour nos clients et réduit les risques», ajoute-t-il. Fidèle à ses convictions, Lombard Odier n’avait pas modifié sa stratégie d’investissement après la forte correction survenue à fin 2018. «Cette décision a permis d’enregistrer un rattrapage et un gain de performance sur les portefeuilles depuis janvier.»

Les marchés obligataires constituent aujourd'hui une source d’inquiétude. «Le maintien de l’environnement actuel caractérisé par des taux négatifs pose question», relève Patrick Odier. Ce phénomène a fait surgir le prix des obligations ces dernières années (ndlr: la valeur des emprunts obligataires monte lorsque les taux d'intérêt baissent). Dès lors, le risque de pertes sur les marchés obligataires, si les taux venaient à prendre le chemin de la hausse, n’est pas négligeable. Lombard Odier évite ainsi déjà les obligations «à haut rendement et les titres souverains». Un pari fort.

Le futur? L’établissement veut tirer sa croissance de l’investissement durable. «Nous sommes convaincus qu’investir selon les principes de durabilité constituera l’un des principaux moteurs des performances futures, assure-t-il. Nous poursuivons leur intégration dans tous nos processus de gestion.» À signaler que Lombard Odier a obtenu la certification B Corp ce printemps, qui entérine ses performances sociales et environnementales. De quoi attirer les millennials, ces trentenaires soucieux d’allier écologie, travail et intérêt personnel pour obtenir une meilleure qualité de vie, dont la fortune globale pourrait atteindre 40 trillions d’ici à 2030.