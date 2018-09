Londres doit rembourser 2,7 milliards à l'UE

La Commission européenne a donné lundi «deux mois» au Royaume-Uni pour rembourser 2,7 milliards d'euros de droits de douane destinés au budget européen, lui reprochant d'avoir frauduleusement laissé entrer en Europe des produits chinois soumis à un niveau de taxes inadéquat.

We have decided to send a Reasoned Opinion to the United Kingdom because of its failure to make customs duties available to the #EUbudget, as required by EU law.

