Lunaphore entre en phase commerciale

À l’EPFL, Lunaphore fait partie des start-up les plus en vue. En quelques années, cette jeune pousse a non seulement accumulé les distinctions (Prix PERL 2014, Swiss Technology Award 2018), mais aussi su convaincre les investisseurs de miser sur son potentiel. Au cours des deux dernières années, elle est ainsi parvenue à lever des fonds pour 11,3 millions de francs. Jeudi, elle franchit une nouvelle étape clé de son développement avec la commercialisation d’une première machine basée sur sa technologie.

Pour mémoire, Lunaphore s’illustre dans la lutte contre le cancer et plus spécifiquement dans l’immunohistochimie, soit la partie détection et diagnostic de la maladie. Au cours des dernières années, elle a développé un procédé permettant d’analyser très rapidement la manière dont les patients réagissent à leur traitement. «Notre technique d’analyse des tissus est non seulement dix fois plus rapide que celles existant actuellement, mais elle permet en plus d’obtenir de meilleurs résultats pour observer la manière dont les tumeurs évoluent», expliquait dans nos pages Déborah Heintze, cofondatrice de la start-up avec Diego Dupouy et Ata Tuna Ciftlik.

Cette étape sera suivie par d’autres pour la start-up à l’exemple du développement de nouvelles itérations de produits permettant d’élargir le champ d’application de sa solution de diagnostic, mais aussi à une plus grande automatisation de ses processus. (24 heures)