Lutter pour exister dans le nouvel ordre pétrolier dicté par l’Amérique

En Suisse, le CO2 se paiera à la pompe

Mettant fin à des années de subventionnement, la hausse des taxes sur le diesel – au nom de la lutte contre le réchauffement de la planète – fait tonner la France.



Petit parallèle avec la Suisse, où sur 1,84 franc payé pour un litre de diesel, 73 centimes servent à payer le carburant, son raffinage et son acheminement, tandis que 85 centimes partent en taxes diverses. Dans l’Hexagone, sur 1,56 euro déboursé pour ce même litre de gazole, 48 centimes sont déjà retenus par l’État.



Et cela va augmenter. De façon directe en France, et indirecte en Suisse, où le système de compensation des émissions du projet de loi sur le CO2 doit ajouter 8 centimes au prix du litre, selon la Commission de l’environnement du National.



Mais selon le groupe d’intérêt Union Pétrolière, «la hausse de prix pourrait s’élever à 10 centimes par litre d’ici à 2020 et 15 centimes d’ici à 2030». Pour le diesel comme pour l’essence.



P.-A.SA.