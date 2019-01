MCH va biffer 35 emplois d'ici l'été

En proie à de sérieuses difficultés, MCH, qui organise notamment Baselworld et Art Basel, se restructure. Le groupe va supprimer 35 postes d'ici l'été prochain à Bâle, Zurich, Hong Kong et aux Etats-Unis. Un plan social est prévu.

«Les 35 licenciements seront effectifs d'ici cet été», a déclaré à AWP un porte-parole, revenant sur un communiqué publié vendredi. Précisant que MCH compte au total quelque 900 collaborateurs, il a regretté ne pas pouvoir «encore dire si d'autres licenciements doivent être prononcés à moyen et long terme», a-t-il ajouté.

En novembre 2018, le groupe bâlois avait annoncé l'entame d'une restructuration pour faire face aux défis auxquels le secteur des salons et foires est exposé. L'organisateur de manifestations réexamine sa stratégie pour mieux l'adapter à l'évolution des marchés et des clients.

«Nous espérons que jusqu'à la fin de l'année le processus de transformation que notre groupe a entrepris sera clairement défini. D'ici là nous pourrons peut-être communiquer sur les décisions clés prises», a complété le porte-parole.

Abandon de foires et lourde perte financière

MCH a décidé l'année dernière de ne pas reconduire certaines manifestations telles que Grand Basel, un salon dédié à la voiture, après une seule édition, ainsi que le Comptoir Suisse, mis au rebut après l'édition 2018, la 99e de cette foire emblématique se tenant à Lausanne.

Le public a aussi dû faire le deuil de deux événements, à savoir la Züspa à Zurich et la Muba à Bâle. MCH a toutefois précisé qu'il n'abandonnait pas purement et simplement ces foires mais planchait sur «un nouveau concept innovant d'ici 2020» afin de répondre à «l'évolution du marché», sans davantage de précision.

Dans le secteur horloger et joaillier, Baselworld, la plus importante foire du secteur, a dû faire face à la défection du groupe Swatch annoncée l'été dernier, son exposant le plus important. Cette décision a provoqué un effet d'entraînement, poussant d'autres marques à bouder un salon bâlois autrefois incontournable et dont le nombre d'exposants fond année après année. Le format de la foire et les coûts qui y sont liés sont souvent critiqués par les participants.

A la suite de ce départ, la société a annoncé la démission du directeur général René Kamm, qui a été remplacé par Hans-Kristian Hoejesgaard à titre intérimaire. Début décembre, l'organisateur de foires et salons a prévenu que son exercice 2018 se soldera par une perte d'au moins 14 millions de francs, hors éléments exceptionnels.

La facture sera encore alourdie par la constitution de provisions à hauteur de 30 à 40 millions pour restructurations, ainsi que par des correctifs de valeur d'au moins 100 millions pour la halle du groupe à Bâle.

En 2018, MCH devrait essuyer une perte nette de «plus ou moins» 170 millions de francs, avait indiqué à AWP un porte-parole du groupe. (ats/nxp)