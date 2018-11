«Ma nomination renforce la Suisse au sein de l’ONU»

C’est peu dire que Mirjana Spoljaric Egger prend la direction régionale du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD/UNDP) – en Europe et dans les pays de l’ex-bloc soviétique – à un moment délicat.

Principaux contributeurs de ce qui est la plus importante agence onusienne, les États-Unis n’ont jamais autant critiqué les organisations internationales, reflet d’un multilatéralisme déconnecté de la seule raison qui compte aux yeux du héraut d’«America First»: celle du plus fort.

En Suisse, la Direction du développement de la coopération (DDC), par laquelle est passée la diplomate, est également sous pression, la droite poussant à la redéfinition de son fonctionnement. Et à la limitation de l’aide au développement. Un coup de semonce indirect pour le PNUD, dont la Suisse est le sixième contributeur.

Seize ans après l’adhésion de la Confédération à l’ONU, la nomination, annoncée le 17 août, de cette ambassadrice reflète ironiquement le renforcement du pays au sein des instances internationales. Ayant le rang de sous-secrétaire générale de l’ONU, elle fait partie des diplomates suisses les plus haut placés de l’institution, aux côtés de Christine Schraner Burgener, représentante spéciale du secrétaire général au Myanmar, ou de Pierre Krähenbühl, responsable de l’Office pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Interview.

Basé à New York, le PNUD semble bien loin. Quel est son rôle dans la politique d’aide au développement helvétique?

Mirjana Spoljaric Egger - Sixième contributeur du PNUD, la Suisse pourvoit annuellement à hauteur de 50 millions de dollars à son budget régulier et donc à ses programmes d’aide. À cela s’ajoutent 35 millions réservés à des projets spécifiques, dont 20 millions spécifiquement déployés dans les pays d’Europe de l’Est et de l’ex-URSS, en particulier les Balkans et l’Asie centrale; des régions qui bénéficient par ailleurs de programmes d’aide importants de la Confédération. Notre pays est ainsi le deuxième contributeur à l’ensemble de l’aide déployée par le PNUD dans cette zone. Ma nomination reflète ce rôle et représente un renforcement de la Suisse au sein de l’ONU.

«Comment imaginer que l'aide suisse, déployée en solo, eût pu atteindre de tels résultats?»

Les critiques les plus virulentes envers la coopération suisse diront que le PNUD n’est qu’un «machin» venant se rajouter à la lourdeur de la DDC…

Ces critiques, parfois légitimes, ne doivent pas être confondues avec le dénigrement de tout ce qui porte la marque de l’ONU, qui fait l’impasse sur l’efficacité dont ces agences font preuve dans la gestion de l’aide. Un exemple? En Bosnie, la Suisse dépense 5,1 millions de francs pour y accompagner la réforme de l’administration locale, afin d’y faciliter la création de PME. Un programme orchestré par le PNUD, qui a permis la création de près de 2000 emplois sur la seule année 2017. De tels résultats n’auraient jamais pu être atteints si la Suisse s’était mis en tête de mettre en place, seule, un tel programme. Et comment imaginer que notre aide, déployée en solo, eût pu améliorer le sort des centaines de milliers de Syriens réfugiés en Jordanie auxquels s’adresse le PNUD? Ou qu’elle puisse avoir un impact tangible dans les zones rurales d’Asie centrale, où jusqu’à 40% des hommes décident d’émigrer en raison des difficultés économiques auxquelles ils font face, laissant derrière eux femmes et enfants?

«Dans tous les projets spécifiques passant par le PNUD, Berne a un contrôle direct de son argent»

C’est surtout l’efficacité de la distribution de l’aide suisse qui est remise en cause…

Dans tous les projets spécifiques passant par le PNUD, Berne a un contrôle direct sur la façon dont est dépensé l’argent. Sur le terrain, nos programmes peuvent faire appel à l’expertise et aux bureaux locaux du PNUD. Et s’appuyer sur la légitimité dont bénéficient les Nations Unies aux yeux de gouvernements à la politique étrangère parfois délicate – pensez à l’Ukraine ou à l’Arménie. On peut rapprocher le rôle de cette organisation de celui d’un cabinet de consulting. Un système qui, au final, ne coûte pas cher en comparaison du privé.

L’ensemble de l’appareil onusien est forcé à de profondes restructurations. En quoi touchent-elles l’agence dont vous avez la coresponsabilité?

Le PNUD joue un rôle clef dans la réforme des institutions onusiennes. En raison de l’importance de ses programmes, il s’est vu attribuer la charge de travailler en lien étroit avec l’équipe du secrétaire général, afin de coordonner les efforts des différentes agences onusiennes dans chaque pays. Notre objectif vise à renforcer ces synergies. Cette approche fait écho à celle de la Suisse, focalisée sur le déploiement de l’aide à l’échelle locale, ce qui explique également ma nomination.

«C’est la place au niveau international de la Suisse qui est en jeu»

Que répondez-vous aux critiques sur l’intérêt que représente pour la Suisse sa présence au sein de l’ONU?

Un pays aussi dépendant des autres peut moins que quiconque se dispenser de participer à de telles instances multilatérales. Surtout lorsque l’une de ses métropoles, Genève, en est l’un des principaux centres: la Suisse tout entière profite de la visibilité, de la sécurité que lui procure ce rôle. C’est sa place au niveau international qui est en jeu. (24 heures)