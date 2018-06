Macron et Le Maire relèvent un défi historique ce mardi en Allemagne

Emmanuel Macron et son ministre des Finances, Bruno Le Maire, œuvrent pour une zone euro plus intégrée depuis l’an dernier. Nouvelle étape du défi ce mardi: le président français doit convaincre la chancelière allemande Angela Merkel afin d’aboutir à un accord sur une réforme de la zone euro. À cette fin, les deux élus se rencontrent au château de Meseberg, un joyau baroque du XVIIIe siècle, situé à 70 km au nord de Berlin. Les échanges promettent d’être laborieux.

Énormes points de discorde

En effet, en dépit d’un consensus fort sur la nécessité d’une réforme de la zone euro (communauté de 19 États membres de l’Union européenne, sur encore 28, ayant adopté la monnaie unique), d’énormes points de discorde subsistent. Paris et Berlin, comme bien d’autres autorités européennes, ne veulent ainsi plus se trouver confrontés à une nouvelle crise de dette souveraine. Tout avait commencé en 2010 avec le cas de la Grèce, suivi de celui de l’Irlande, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne. Leurs graves déficits publics, liés notamment à une folle augmentation des dépenses des États pour soutenir leurs économies, avaient généré de gros risques au sein de la zone euro: à commencer par celui d’un éclatement, du fait d’un nombre croissant de pays en défaut de paiement. Les cures d’austérité n’apparaissent plus non plus comme des expériences à rééditer.

L’urgence et la nécessité d’une réforme de la zone euro se confirment en outre par les traces laissées par la crise. Notamment dans les bilans des banques du sud de l’Europe. Le seul exemple italien s’avère éloquent: les prêts «non performants», autrement dit risquant fort de ne pas être remboursés, s’élèvent encore en moyenne à 12% des bilans des banques transalpines. Et l’inquiétude se justifie déjà à un seuil situé entre 4% et 5%, selon le Fonds monétaire international.

Dans ce contexte, Bruno Le Maire a déjà manifesté son optimisme sur les réseaux sociaux. Le ministre semble considérer comme acquise l’approbation d’un changement majeur par Berlin: la mutation du fameux Mécanisme européen de stabilité (MES), mis sur pied en 2012 pour se porter au secours d’États financièrement vacillants, en Fonds monétaire européen (FME).

Cette structure perdrait alors son statut d’institution intergouvernementale, en devenant un organe communautaire. Il ne s’agit pas que de mots. Le FME serait dispensé de décisions prises à l’unanimité pour la mise en œuvre de mesures de sauvetage. Il pourrait en outre dispenser ses soins, sous forme de prêts, non seulement au bénéfice d’États, mais aussi de banques.

Cité dans le «Financial Times», un diplomate français apportait une précision cruciale en lien avec ce projet de FME: «Il nous importe que le principe d’un budget pour la zone euro soit désormais établi, que ses objectifs de stabilisation et de convergence soient clairement fixés.» Un diplomate allemand a toutefois minimisé le progrès des négociations à ce sujet le week-end dernier, entre Paris et Berlin.

En termes de financement des éventuels plans de sauvetage mis en œuvre, un jour, par le FME, le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, s’est lui-même sensiblement démarqué de la vision d’un budget ordinaire. L’ex-maire de Hambourg préconise un soutien aux États membres de la zone euro se trouvant en récession, du fait d’un taux de chômage élevé et d’un système de sécurité sociale fragilisé financièrement. Ces pays souffrants pourraient solliciter des emprunts auprès d’un fonds de réassurance, voué à l’ensemble de la zone euro.

Risque de désintégration

Des facteurs non européens accentuent les difficultés du défi de mardi au château de Meseberg: les agendas de politique intérieure d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel. La chancelière subit ainsi de dures pressions de son ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, et celles-ci nuisent à la progression de divers dossiers.

Les deux parties paraissent néanmoins contraintes de s’entendre sur un dispositif acceptable pour le sommet européen des 28 et 29 juin, à Bruxelles. Paul De Grauwe, professeur à la London School of Economics, plaide lui-même pour la création d’une union budgétaire: «Celle-ci permettra à un gouvernement fédéral d’émettre une dette commune, rendue possible par le pouvoir de taxation. Un tel gouvernement primerait alors sur la Banque centrale européenne en temps de crise. Ou bien la zone euro refuse d’aller de l’avant dans l’intégration politique, et cela semble aujourd’hui le choix le plus probable. Dans ce cas, une gouvernance insoutenable entraînera la désintégration de la zone euro.»

(24 heures)