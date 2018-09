Michael Kors rachète Versace

«L'acquisition de Versace est un cap important pour notre groupe. Avec nos ressources, nous pensons que Versace va grandir pour dépasser deux milliards de dollars de chiffre d'affaires», estime le patron de Michael Kors, John Idol, cité dans un communiqué.

«C'est un moment très motivant pour Versace. Je suis fière que la marque reste très puissante tant dans la mode que dans la culture moderne», a de son côté déclaré Donatella Versace, directrice artistique et vice-présidente du groupe éponyme.

Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, avec des collections luxueuses et sexy. Après l'assassinat de Gianni en 1997, la marque avait connu des années difficiles, avant de retrouver son aura grâce à une importante réorganisation et aux initiatives de Donatella, la soeur de Gianni et Santo.

Versace était détenue à 20% par le fonds américain Blackrock, le reste étant aux mains de la famille. Les ventes du groupe s'étaient redressées entre 2009 et 2016, passant de 268 millions d'euros à 668,7 millions d'euros en 2016 avant de stagner l'an passé.

Michael Kors est une marque réputée aux États-Unis et compte beaucoup de fans parmi les célébrités comme Michelle Obama, Catherine Zeta-Jones ou Nicole Kidman.

Le groupe avait été créé en 1981 par Michael Kors qui en est toujours le directeur créatif, à 59 ans. Si la marque occupe le créneau du chic haut de gamme, ses tarifs ne sont pas encore comparables avec ceux de Versace. Un sac se vend par exemple entre 200 et 600 dollars. (afp/nxp)