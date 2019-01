Micro, le nouveau trihebdomadaire romand

Un numéro zéro de Micro a été distribué lundi matin à 3000 exemplaires. Indépendant et participatif, Micro souhaite accompagner les Romands du café du matin à l'apéro du soir, écrit l'Association Micro lundi dans un communiqué. Il sera disponible principalement dans les cafés-restaurants partenaires. Les lecteurs auront également la possibilité de s'abonner à la version papier et numérique.

Pour aller véritablement à la rencontre des Romands, tous les sujets seront réalisés après un reportage de terrain. Micro souhaite par ailleurs créer une véritable communauté autour des bistrots romands. Les séances de rédaction se dérouleront donc dans les établissements partenaires. Le public sera convié à y participer.

