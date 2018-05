Migros dénonce une concurrence peu équitable d’Alibaba

La Fédération des coopératives Migros (FCM) éprouve un fort courroux. Le principal distributeur suisse dénonce en effet la clémence excessive, à ses yeux, dont son confrère chinois Alibaba jouit dans les contrôles douaniers effectués par La Poste Suisse SA. Migros vient de s’exprimer en ce sens dans un courrier adressé à 300 destinataires. Il s’agit notamment de parlementaires et de représentants de lobbies économiques.

A vrai dire, ce coup de colère ne surprend guère. A qualité comparable ou pas, presque tout se vend beaucoup moins cher en Chine populaire qu’en Suisse. A cela s’ajoute un énorme cafouillage postalo-douanier. Deux filiales d’Alibaba, Aliexpress et Tmall, échappent en effet très souvent à une bonne partie de la TVA (taxe à la valeur ajoutée). Et la dimension de ce problème peut paraître énorme.

Le calcul de la TVA à payer sur chaque article dépend du prix de vente. Encore faut-il qu’il soit indiqué de façon exacte pour le passage en douane. A ce sujet, le directeur du service des colis à La Poste Suisse SA, Stefan Luginbühl, s’est récemment montré très transparent, lors de l’émission «Eco» de la TV alémanique (SRF): sur presque tous les paquets de vente par correspondance, en provenance de Chine populaire, les déclarations pour le passage en douane sont fausses.» Il faut en outre savoir que toute les deux secondes un colis en provenance d’Asie arrive dans les centres de tri postal helvétiques. C’est-à-dire avant tout de l’Empire du Milieu. Aliexpress a d’ailleurs doublé son chiffre d’affaires "suisse" l’an dernier, à 280 millions de francs, selon le consultant zurichois Carpathia AG, cité par SRF.

Grosses pertes fiscales

Dans ce contexte, l’Administration fédérale des douanes évalue à environ 20 millions de francs la perte annuelle en recettes TVA, liée à la vente par correspondance en provenance de l’étranger. Tenant compte de ces éléments, Migros espère trouver un large soutien dans l’arène politique. « En fait, Migros souhaite défendre ses propres intérêts. Ce qui est compréhensible. Mais ce distributeur soutient des mesures sous-entendant que tous les consommateurs cherchent à contourner le système douanier. C’est évidemment faux », assure Robin Eymann, responsable politique économique à la Fédération romande des consommateurs.

Il est néanmoins vrai que le chancelier autrichien Sebastian Kurz, cité dans le quotidien Aargauer Zeitung, promeut lui-même une intervention de l’Union européenne pour lutter contre les fausses déclarations aux douanes sur les marchandises. En Suisse, un bon nombre des parties intéressées placent quant à elles leurs espoirs dans la nouvelle loi sur la TVA. Celle-ci entrera en force l’an prochain et La Poste Suisse SA continuera d’assumer le mandat de contrôle que lui confèrent les douanes et le fisc de la Confédération.

Espoirs et incertitudes

D’autres ne se contentent pas du futur dispositif. Ils estiment que les objectifs visés relèvent de la quadrature du siècle. Ils insistent sur le fait qu’environ 10 millions de distributeurs sont actifs au travers des plates-formes d’Alibaba et de ses filiales. Migros déplore en outre «le traitement de faveur» dont La Poste Suisse a gratifié Amazon. Conclu en novembre, finalisé en mars, l’accord entre la société anonyme de droit public (appartenant entièrement à la Confédération) et le leader mondial de la distribution porte sur des formalités de dédouanement simplifiées, du fait d’outils IT (technologies de l’information) appropriés. La Poste, pour sa part, confirme qu’il s’agit d’une solution « standard », à disposition de tous les commerçants intéressés. (24 heures)