Migros réalise près de la moitié de ses bénéfices grâce à sa banque

Le commerce de détail, le cœur de métier de Migros, ne constitue plus guère un réel vecteur de prospérité. À lui seul, et même en baisse de 6,5% par rapport à celui de l’exercice précédent, le bénéfice de Banque Migros constitue près de 40% de celui de l’ensemble du groupe au terme de l’exercice écoulé.

Ces éléments des comptes 2017 retiennent à nouveau l’attention chez le géant orange, après l’annonce de la suppression, la semaine dernière, de 290 postes à plein-temps dans le personnel administratif de la Fédération des coopératives Migros (FCM). Rien d’étonnant.

Dures pressions

Une large partie du personnel se souvient d’une dure réalité: pour réaliser un bénéfice équivalant à près de 40% de celui de la FCM, Banque Migros emploie 1479 collaborateurs, contre 105 456 pour l’ensemble du groupe. Comparaison n’est pas raison, certes, mais ces chiffres rappellent évidemment les dures pressions pesant actuellement sur le personnel des distributeurs.

«Depuis plusieurs années, du fait du tourisme d’achat et de la concurrence toujours plus importante du commerce international en ligne, notre coopérative ne repourvoit plus automatiquement les postes devenus vacants suite à des départs naturels. Cette tendance se poursuivra vraisemblablement cette année», prévient la porte-parole de Migros Genève, Isabelle Vidon.

La portée de ce message, émis par la sixième coopérative Migros en termes d’effectifs (3385 personnes), ne saurait être sous-estimée. Près des trois quarts du chiffre d’affaires du groupe Migros proviennent encore du commerce de détail. Cette branche reste en outre le plus grand pourvoyeur de postes de travail en Suisse, où elle emploie près de 240 000 collaborateurs.

Lors du 8e Handelstag («Journée du commerce») de l’Université de Saint-Gall, le mois dernier, le professeur Thomas Rudolf se fendait lui-même d’une estimation révélatrice: la survie d’un peu plus de la moitié des détaillants en Suisse, d’ici à dix ans, constituerait un succès.

Thomas Hochreutener, directeur de l’institut de recherche zougois GfK Switzerland AG, observe en plus une tendance persistante: sur quelque 50 000 lieux de vente voués au commerce de détail en Suisse, plus de 5000 ont disparu depuis 2010. Le secteur non alimentaire aurait été plus particulièrement touché, avec un recul de 27% du nombre de magasins.

Lutte impitoyable

L’expert évoque toutefois deux exceptions importantes: les soins du corps et l’optique continuent de stimuler l’ouverture de bons vieux magasins stationnaires. Ceux-ci ont vu leur nombre augmenter de 31% dans le premier secteur et de 30% dans le second. Ces capacités de résistance ne doivent cependant pas faire oublier que la lutte promet aussi d’être impitoyable sur la Toile. «Nous sommes dans une phase de consolidation. En Suisse, les offres de 10 000 à 15 000 commerçants en ligne ne se différencient pas», relève Patrick Kessler, président de l’Association suisse de vente à distance.

Tout indique en plus que les forces d’Amazon vont bientôt décupler auprès des consommateurs suisses, suite à l’accord sur le dédouanement conclu avec La Poste suisse en novembre. (24 heures)