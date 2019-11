Mirabaud rêve de montrer un autre visage du pays

Le pays du chocolat, des montres et des montagnes… Dans l’imaginaire collectif, les poncifs qui collent à la Suisse ont la vie dure. «Ces clichés ne sont pas à renier, mais il s’agit désormais de s’en servir comme d’une base pour construire autre chose. Nous voulons dépasser ces images et réfléchir à ce qui fait le succès de la Suisse», lance d’emblée Nicolas Mirabaud, associé gérant du groupe bancaire genevois.

Vendredi matin, sur le campus de l’EPFL, le responsable a présenté les grandes lignes du projet concocté par le groupe présent dans dix pays pour fêter son bicentenaire: une vaste réflexion sur la Suisse, son histoire et ses atouts. Baptisée «Les 200 raisons de croire en la Suisse», l’idée débouchera sur la publication d’un livre, qui devrait sortir à la rentrée 2020.

Cinquante sujets

Concrètement, Mirabaud prévoit de présenter le visage moderne et novateur du pays autour de thématiques variées. On y trouve par exemple l’image de la Suisse à l’étranger, de ses relations bilatérales, des organisations internationales et autres ONG qu’elle abrite, de son franc, de son innovation… Sans oublier son enseignement, ses industries ou encore son système de santé. Pour chacun des cinquante points choisis, un expert (d’une institution suisse ou de la Confédération) fournira une contribution, sous la forme d’un texte d’environ deux pages A4.

La première contribution, signée du professeur Jean-Pierre Hubaux de l’EPFL, s’intitule «La Suisse et la confiance numérique». En plus du directeur académique du Centre pour la confiance numérique de l’EPFL, ce sont dix autres spécialistes de l’école qui prendront la plume pour présenter un thème qui leur est cher.

«S’interroger et comprendre ce qui fait le succès de la Suisse est le meilleur moyen de le faire perdurer»

Pour comprendre cette forte présence du Poly chez les contributeurs, il faut savoir que l’EPFL, qui fête le 50e anniversaire de sa fédéralisation cette année, est partenaire scientifique du projet. Elle organisera à ce titre une conférence sur les formations aux métiers de demain en février. «S’interroger et comprendre ce qui fait le succès de la Suisse est le meilleur moyen de le faire perdurer», relève Martin Vetterli, président de l’EPFL, qui voit notre pays jouer un rôle clé dans la dématérialisation induite par la numérisation de presque tous les secteurs de la société. «Le monde de demain a besoin d’un pays neutre, solide et stable sur lequel s’appuyer.»

En marge de ces contributions d’experts, la banque prévoit également des témoignages de 200 personnalités issues des domaines les plus variés (Roger Federer a par exemple été évoqué) mais aussi des contributions du grand public. À ce titre, une plateforme d’échanges et de débat sera bientôt mise en ligne.

L’initiative de la banque Mirabaud (au budget non communiqué) vise aussi bien l’intérieur que l’extérieur des frontières, où l’image de la Suisse est souvent citée en exemple. La preuve en début de semaine, lorsque «Le Figaro» s’est fait l’écho d’une étude publiée le mois par le Ministère français de l’économie au titre évocateur: «Quels enseignements tirer du haut niveau de vie en Suisse?». Et le chroniqueur de livrer dans un soupir: «Les Helvètes se donnent du mal pour mériter leur niveau de vie. Mais il faut aussi reconnaître qu’ils sont plus compétents et plus malins que nous.»