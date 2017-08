Neode veut redevenir un vrai incubateur

Neode devrait redevenir un vrai incubateur, selon son nouveau directeur Sandy Wetzel. Le parc technologique et industriel neuchâtelois, présent sur les sites de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, souhaite faire évoluer ses infrastructures.

«Au fil des années, Neode est devenu davantage un hôtel d'entreprises qu'un incubateur», a déclaré dans un entretien à l'ats Sandy Wetzel, qui est entré en fonction le 1er juin. Les sociétés sont hébergées en moyenne cinq ans, mais certaines sont présentes depuis beaucoup plus longtemps.

«J'aimerais augmenter ce turn-over (tournus). Pour ce faire, il faut se donner une forte visibilité pour être capable d?attirer davantage de start-up (jeunes pousses)» explique le nouveau directeur.

Sandy Wetzel veut décloisonner l'organisation générale de Neode. «Il faut mieux anticiper les besoins des sociétés hébergées et qu'elles-mêmes soient transparentes avec nous sur leurs besoins, de telle sorte que nous puissions y répondre efficacement ».

Sélection plus marquée

Dans le choix de start-up, Neode veut s'assurer qu'elles soient dans une phase de croissance. «La Suisse est championne de l'innovation mais aussi des start-up zombies, qui végètent dix ans, via des fonds de recherche, et qui finalement ne trouvent pas de réponse du marché», ajoute Sandy Wetzel. «Celles-ci n'ont rien à faire dans un incubateur ».

Le directeur explique que Neode souhaite faire une sélection plus marquée à l'avenir. Les critères retenus sont l'innovation technologique, le potentiel économique, l'équipe du projet et la vision de l'entrepreneuriat. «On souhaite être un véritable catalyseur de croissance des entreprises», précise-t-il.

Sandy Wetzel est conscient que cela engendre «une forte prise de risques et beaucoup d'échecs. Nous avons besoin de développer ce type de culture».

Au lieu de vouloir capter des sociétés ailleurs en Suisse ou à l'étranger, Neode souhaite prioritairement fertiliser le terreau local dont le potentiel est sous-estimé. Avec un campus urbain de 6000 à 7000 étudiants et chercheurs, comprenant notamment le CSEM, Microcity, l'UniNE et la HE-Arc, il devrait sortir davantage qu'une ou deux start-up par an.

Sandy Wetzel dirigeait jusqu'à fin mai Y-Parc à Yverdon-les-Bains (VD), proche du campus de la HEIG-VD et de ses quelque 2500 étudiants et chercheurs. Avec presque trois fois moins de monde, il en sortait environ quatre start-up par an. L'objectif est donc de générer 10 à 15 jeunes pousses sur sol neuchâtelois chaque année.

Il existe en Suisse une quarantaine d'incubateurs, donc la concurrence est forte. Pour Sandy Wetzel, Neode doit renforcer son positionnement et faire valoir le savoir-faire de la région en matière de microtechnique et son orientation industrielle.

Infrastructures à adapter

Le parc industriel a de la place pour accueillir de nouvelles sociétés et certaines pourraient aussi sortir du programme d'incubation, précise le directeur. Neode héberge une trentaine de sociétés, assez bien réparties sur ses sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Si les deux emplacements présentent une complémentarité et s'adressent à des cibles différentes, cette répartition amène néanmoins de la complexité au niveau de la gestion quotidienne, ajoute le directeur. De plus, «aucun des deux sites ne présente aujourd?hui une masse critique suffisante pour en faire un lieu de de vie, de rencontres et de synergies».

Neode se pose donc des questions sur l'évolution de ses infrastructures et sur le fait de reproportionner les deux sites. Un déménagement n'est pas exclu non plus. A la question de savoir si le site de La Chaux-de-Fonds pourrait être fermé, le nouveau directeur explique que «rien de concret n'a été décidé» et qu'il faut tenir compte aussi bien de la dimension politique et financière que de la stratégie d'entreprise.

Neode dispose d'un budget annuel de plus de 3 millions de francs. Il emploie six personnes et huit d'ici à la fin de l'année. Créé en 2003, il a hébergé plus d'une cinquantaine d'entreprises depuis son lancement. L'incubateur industriel a été fondé sous la forme d'un partenariat public-privé et structuré en société anonyme. (ats/nxp)