Nestlé a vu ses ventes augmenter en 2018

Le groupe alimentaire Nestlé a vu son chiffre d'affaires grimper de 2,1% à 91,4 milliards de francs en 2018. La croissance organique s'est montée à 3,0% et celle des volumes (RIG) de 2,5%, a indiqué le géant veveysan jeudi dans un communiqué.

«En 2018, la croissance organique a été soutenue par le renforcement de la dynamique aux Etats-Unis et en Chine, les deux plus grands marchés de Nestlé. Les activités de nutrition infantile et de confiserie ont également affiché une meilleure croissance organique», selon Nestlé.

La copie présentée par le paquebot alimentaire est globalement conforme aux attentes des analystes interrogés par AWP. En revanche, le bénéfice net a beau avoir bondi de 41,6% à 10,1 milliards de francs, le montant se révèle inférieur aux prévisions (11,5 milliards). Le dividende sera augmenté de 10 centimes à 2,45 francs par action.

Programme de rachat d'actions

Les acquisitions nettes ont augmenté les ventes de 0,7%. «Cette progression est avant tout due aux acquisitions de la licence Starbucks et d'Atrium Innovations, qui ont largement compensé les cessions, essentiellement celle de l'activité de confiserie aux Etats-Unis».

«Le conseil d'administration a décidé d'explorer diverses pistes stratégiques pour l'activité de charcuterie Herta, y compris une éventuelle cession». Cet examen stratégique couvre les activités de charcuterie et produits carnés Herta en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande, qui ont généré des ventes de quelque 680 millions de francs en 2018.

La finalisation du programme de rachat d'actions est attendu pour fin 2019. Pour 2019, Nestlé table sur une amélioration continue de la croissance organique des ventes et de la marge opérationnelle courante récurrente pour atteindre les objectifs 2020. (ats/nxp)