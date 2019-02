Nestlé parie à son tour sur une société moins carnivore

Alignés les uns à côté des autres, des mini-burgers étaient en dégustation jeudi au siège de Nestlé, à Vevey. Visuellement, rien à redire, ils respectent la tradition. Seulement, la viande est remplacée par un mélange d’ingrédients à base végétale et commercialisé sous la marque végétarienne Garden Gourmet.

À l’occasion de la présentation des résultats annuels, le CEO du groupe, Mark Schneider, l’a rappelé une nouvelle fois: «La volonté de Nestlé est de se transformer en une entreprise proposant des produits plus sains et à grande valeur nutritionnelle.» Dans cette optique, un virage végétarien a été entamé.

Avenir d’Herta en question

Pour preuve, l’annonce jeudi d’un examen stratégique pour la marque Herta. Employant 2100 salariés dans trois usines (dont deux en France), cette filiale est connue pour ses charcuteries industrielles, mais aussi ses pâtes à tarte et quelques produits végétariens (gamme récente). En tout, cela représente 680 millions de revenus.

Selon Nestlé, «diverses pistes sont explorées, dont celles d’une cession», qui paraît la plus crédible. Mark Schneider estime en effet qu’une marque comme Herta n’est «plus en ligne avec les engagements à long terme de Nestlé».

D’ici à la fin de l’année, le sort de ces activités «carnivores» devrait être scellé et la décision pourrait fortement réjouir les marchés. «Il était temps! Comme nous le préconisons depuis des années, Nestlé devrait céder Herta Charcuterie en Europe», explique dans une note Jean-Philippe Bertschy. Selon l’analyste financier à la banque Vontobel, cette marque ne serait aujourd’hui plus stratégique et aurait un effet dilutif sur la croissance et les rendements de Nestlé.

Skin Health en négociation

L’année 2019 devrait également mettre fin au suspense autour de la division Nestlé Skin Health, en question depuis plusieurs mois. À la fin de septembre, Mark Schneider estimait qu’il est «temps de chercher quel propriétaire pourrait être mieux à même d’emmener cette division au prochain niveau». Il y a quelques jours, Reuters apprenait de trois sources proches du dossier l’intérêt marqué pour cette division par les sociétés de capital-investissement Cinven et Advent. D’autres, tels que Blackstone, KKR, Carlyle, CVC et EQT Partners, seraient également en train de réfléchir à une offre de rachat.

D’après les sources de l’agence de presse, «des notes d’information sur la vente, gérée par Credit Suisse et Evercore, devraient être envoyées d’ici à la fin janvier et le premier tour d’enchères devrait avoir lieu au début du mois de mars». Les protagonistes n’ont évidemment pas souhaité commenter ces informations.

Selon la sphère financière, un désengagement dans Nestlé Skin Health est toutefois jugé nécessaire. «Prioritaire» même à en croire Jean-Philippe Bertschy, qui estime que cette division est à l’origine d’une «hémorragie trop longtemps tolérée».

Plus globalement, Nestlé termine son exercice 2018 sur de bons résultats. Après six années de ralentissement, sa croissance organique est repartie à la hausse, passant de 2,4% en 2017 à 3% l’année passée. «La réorganisation massive au sein du groupe et la transformation de notre portefeuille depuis deux ans commencent à délivrer des résultats», explique Mark Schneider.

Nécessité de rester réactif

Selon ce dernier, Nestlé est sur la bonne voie pour réaliser les objectifs 2020 fixés à son arrivée. Mais le CEO rappelle que l’industrie agroalimentaire vit une mutation très rapide: «À l’inverse d’une photo à jamais figée dans le temps, notre stratégie se doit d’évoluer en fonction du marché.» Le groupe prévoyant des coûts de restructuration de 700 millions en 2019, on en vient à se demander quelles surprises il nous réserve encore dans les trimestres à venir.

(24 heures)