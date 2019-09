Nestlé passe au papier pour ses KitKat

Nestlé Japon va commercialiser cinq gammes de la marque KitKat dans un emballage papier - et non plus en plastique - à compter de fin septembre. L'entreprise évalue la réduction correspondante de ses déchets non dégradables à 380 tonnes par an.

Le Japon représente le plus grand marché pour la marque KitKat, a indiqué à AWP vendredi un porte-parole de Nestlé Japon. L'entreprise en produit quatre millions par jour. Cette initiative est régionale et non le fruit du nouvel institut de recherche sur l'emballage de Nestlé inauguré mi-septembre.

Elle concerne dans un premier temps les produits phares de la marque sur le marché japonais, selon un communiqué. Tous les emballages devraient être en papier à l'horizon 2021 et ne compter qu'une seule couche.

Les sachets en papier sont également réutilisables puisqu'ils comportent des instructions pour réaliser une grue en origami. «Cet oiseau est un messager traditionnel au Japon pour exprimer des sentiments de gratitude et de soutien à la famille et aux amis proches», selon un communiqué.

Nestlé Japon compte ainsi valoriser l'emballage, auparavant uniquement considéré tel un déchet.