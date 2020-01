Netflix commence à sentir le poids de la concurrence

De plus en plus de choix pour les Suisses

Après l’arrivée d’Apple TV+ sur le marché du streaming vidéo le 1ernovembre dernier, les amateurs suisses de séries pourront bientôt accéder au large catalogue de The Walt Disney Company.



Dès le 24 mars 2020, Disney+ démarrera ses activités dans plusieurs pays européens, dont la Suisse. En y rajoutant celle de Netflix, d’Amazon Prime ou de MyCanal, l’offre s’étend donc peu à peu chez nous. Seul bémol, les fortes variations existant entre la Suisse et les États-Unis en termes de contenus subsistent puisque les géants américains préfèrent ne pas débourser les droits de diffusion pour un aussi petit marché.



Ce décalage est d’autant plus frustrant que les Suisses paient plus cher ces services, à commencer par ceux de Netflix. Mais ce sera aussi le cas avec Disney, qui parle d’un mois à 9 fr. 90 contre 6,99 dollars aux États-Unis.



O.W.