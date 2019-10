Nouvelle attaque programmée contre la Banque nationale

Chaude ambiance sur la place financière helvétique ! Les banques suisses en ont marre des taux d’intérêts négatifs (moins 0,75%) que la Banque nationale suisse (BNS) a introduit sur des comptes qu’elle héberge en automne 2014. Tel fût, en substance, le message du président de l’Association suisse des banquiers (ASB), Herbert Scheidt, lors de la Journée des banquiers, le 12 septembre à Zurich. Un mois plus tard, à peine plus, le lobby bancaire garde probablement le même regard sur ce dispositif, mis en place pour lutter contre le franc fort et les risques de déflation. Jeudi, à 9 h 30 , l’ASB présente justement une étude sur les «effets et les conséquences des taux d’intérêt négatifs». Nouvelle attaque programmée contre la Banque centrale helvétique.

Une première remarque, riche d’enseignements, apparaît déjà dans l’invitation à la conférence téléphonique, adressée à la presse, pour la présentation de ladite étude: «Une mesure d’urgence s’est muée en nouvelle normalité.» Le mois dernier, des salves contre la BNS, beaucoup plus virulentes, s’étaient déjà fait entendre. Comme celle de Herbert Scheidt, président de l’ASB, mais aussi du conseil d’administration de la Banque zurichoise Vontobel, cité dans le quotidien «Le Temps»: «Nous sommes parvenus à un point où les taux d’intérêt négatifs rendent le système bancaire vulnérable.»

Selon les calculs de l’ASB, le régime actuel des taux d’intérêts négatifs contraindrait ses membres à verser 2 milliards de francs par an à la BNS, soit 5% en moyenne de leurs revenus d’intérêts. Vu le poids de la charge, le président de la direction de cette organisation, Jörg Gasser, avait lui-même évoqué en septembre des réflexions internes au sujet d’éventuelles mesures vis-à-vis de la BNS.