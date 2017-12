Nouvelle débandade pour les cryptomonnaies

«Ce qui devait arriver arriva!» dit l’adage. Les cryptomonnaies ont finalement toutes replongé dans le rouge vif. Après un envol au firmament, après un bitcoin proche du seuil symbolique des 20 000 dollars, c’est la débandade générale depuis le 19 décembre. Vendredi, en milieu d’après-midi (vers 16 h), le bitcoin reculait donc de 25%, effaçant plus de 4000 dollars d’un coup. Pour les autres principales devises électroniques, les pertes étaient de 260 dollars pour l’ethereum, en plongée de 32%. Quant au litecoin ou au ripple, la saignée était réciproquement de 113 dollars (-36%) et de 37 centimes (-33%). À l’origine de cette réaction en chaîne, «une prise de profits par les investisseurs de la première heure», estiment certains analystes, dont Yann Quelenn, spécialiste à la banque en ligne Swissquote.

Un krach parmi d’autres

Aussi violent soit-il, ce krach n’est de loin pas le premier survenu dans le petit monde des cryptomonnaies et rappelle une donnée essentielle pour les investisseurs en herbe: leur hypervolatilité (jusqu’à 20 fois supérieure à celle existant entre le dollar et l’euro). Pour mémoire, en septembre, le retour de bâton avait été particulièrement violent au moment où la Chine envisageait carrément d’interdire ces monnaies virtuelles. En quelques heures, la valeur du bitcoin s’était effondrée de près de 30% et était alors retombée de 4962 à 3516 dollars.

Mis à part les prises de bénéfices déjà évoquées, cette nouvelle dégringolade survient dans un contexte tendu, en lien avec des failles survenues sur certaines plates-formes d’échange de cryptomonnaies. En Corée du Sud, Youbit fermait boutique en début de semaine, après s’être fait pirater et dépouiller de 17% de ses actifs. Mardi, aux États-Unis, l’Autorité de surveillance des marchés financiers (SEC) suspendait également la cotation de Crypto, une autre société utilisant la technologie de la blockchain (système ultrasécurisé de transmission de données), suite à des soupçons de manipulation des cours. «Si la sécurité du bitcoin est inviolable, ce n’est pas le cas des plates-formes où cette monnaie s’échange et où finalement le principal risque reste le facteur humain», explique Yann Quelenn.

Des analystes divisés

Cette succession d’incidents suffira-t-elle à remettre en cause l’engouement général pour ces fameuses cryptomonnaies? Les avis sont controversés et la prudence reste de mise lorsqu’il s’agit de faire des pronostics concrets. «Il est difficile de savoir si leur glas a sonné», se contente de répondre un expert à l’ATS. La planète financière se retrouve actuellement divisée en trois camps. Aux côtés de ceux qui ne rêvent que de bitcoin (ou d’autres cryptomonnaies) et de ceux qui ne cessent de les décrier, une majorité ne sait toujours pas comment se situer, perdue entre les analyses et avis des deux autres camps.

Alors que Yann Quelenn parle «d’une véritable révolution financière en cours» et se refuse à entendre parler d’une bulle des cryptomonnaies, d’autres pensent l’inverse. «Pour le bitcoin, il n’y a pas de consensus, même à un facteur cent ou mille près. On a là l’élément parfait pour une bulle spéculative: aucun ancrage, aussi faible soit-il, avec une réalité concrète. Un, dix, mille, un milliard de dollars, comment savoir quel est le juste prix du bitcoin? Ne serait-ce pas en fait zéro?» se demandait, dans une chronique parue dans Le Temps, Michael Malquarti, gérant de portefeuille chez Quaero Capital. Le krach des cryptomonnaies survenu ces derniers jours aura toutefois eu l’avantage non négligeable de nous permettre d’observer la réaction des marchés. Malgré les nombreuses inquiétudes, les Bourses sont restées indifférentes à leur plongée, démontrant que le bitcoin et ses petites sœurs n’ont visiblement pas encore le poids nécessaire pour être à l’origine de la prochaine crise financière. (24 heures)