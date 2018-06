Paris et Berlin jettent les bases d’une refonte de l’euro

La Grèce sort de la crise

Depuis 2010, pas moins de 274 milliards d’euros ont été prêtés à la Grèce, en contrepartie d’une quasi-tutelle économique. Cet épisode est sur le point de se conclure. Les ministres des Finances de la zone euro devraient en effet confirmer jeudi que le pays sortira cet été du programme d’assistance lancé il y a huit ans, après l’adoption de plus de 400 textes législatifs et une cure d’austérité sans précédent. Mais sa solvabilité continue de faire débat, en raison d’une dette supérieure à 170% du PIB et des investissements en berne. Bien que les premiers remboursements de l’aide européenne aient déjà été reportés à 2022, les Européens devront probablement s’entendre sur un nouvel étalement de la dette et sur une ligne de crédit de «précaution». F.A.