Pékin et les USA profiteraient d'un Brexit sans accord

Royaume-Uni Theresa May est venue quémander un nouveau report du Brexit à Paris et à Berlin. La réponse est attendue mercredi lors d'un sommet européen crucial. Plus...

Brexit Les Britanniques demandent un second report, jusqu'au 30 juin, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de sortir plus tôt si un compromis est trouvé et ne pas organiser les élections européennes du 23 mai. Plus...