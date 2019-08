Pékin soupçonné de détournement de fonds

La Banque mondiale a indiqué jeudi qu'elle allait passer en revue une nouvelle fois un prêt à la Chine destiné à la formation professionnelle de la minorité ouïghoure, persécutée par Pékin. Elle «n'a toutefois aucune indication» que ces fonds aient été utilisés pour autre chose que l'éducation.

La Chine est soupçonnée par des associations de défense des droits humains d'avoir interné jusqu'à un million de personnes, des Ouïghours et d'autres membres de minorités surtout musulmanes, dans des camps de rééducation. Mercredi, le magazine Foreign Policy a affirmé que le prêt de 50 millions de dollars de la BM était utilisé pour acheter «des barbelés, des lance-grenades lacrymogène et des gilets pare-balles».

A World Bank loan program to a supposed educational project in Xinjiang, China, that has now come under congressional scrutiny previously faced internal concerns, Foreign Policy has learned. https://t.co/x32wHwxPPX