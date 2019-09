Pictet: le bénéfice net s'effrite sur six mois

Pictet va construire une tour de 90 mètres



Après Lombard Odier, c'est au tour de Pictet de se lancer dans un grand projet immobilier. Le groupe bancaire genevois va construire une tour de 90 mètres de haut dans le quartier des Acacias à Genève, révèle l'associé gérant senior Renaud de Planta dans une interview lundi au «Temps».



La tour s'intégrera dans un ensemble plus vaste. «Nous prévoyons de construire un îlot d'immeubles résidentiels et de bureaux autour d'un petit parc, juste à côté de notre siège. Il comprendra également une tour de 90 mètres soit 24 étages au maximum», explique M. de Planta, qui est devenu associé gérant senior de Pictet le 1er septembre.



Ce projet immobilier devrait être terminé en 2025. Un concours d'architectes a été lancé et le lauréat sera annoncé en octobre. L'article ne fait état d'aucun montant d'investissement.



A terme, Pictet sera le seul occupant de la tour. «Les 54'000 mètres carrés de bureaux dans les futurs immeubles permettront d'accueillir 2700 places de travail supplémentaires. Nous ne les utiliserons pas en intégralité au début, mais nous espérons que ce sera le cas à l'avenir», précise le banquier. Le groupe compte actuellement 2700 employés à Genève.