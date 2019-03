Plonger dans l'eau glacée pour vendre sa start-up

Cheveux noirs en chignon, torse nu, Yuta Aoki, originaire de Sendai, au nord du Japon, s’étire et se réchauffe comme un lutteur de sumo avant le combat. Il est vêtu d’un grand tablier de parade brodé, le keshô-mawashi, portant son logo «Taisy». Puis, stoïquement, il descend les trois marches qui le mènent à un large trou creusé dans la glace. La température de l’eau frise les 2 degrés. À l’extérieur, le thermomètre descend à moins 12. La moitié du corps dans l’eau, Yuta Aoki, jeune entrepreneur, commence à défendre sur un ton énergique Taisy, le nouveau projet de sa start-up Funky Jump. En face, neuf investisseurs internationaux, en tenue polaire, écoutent sa présentation pendant 3 minutes 41 secondes avant qu’il ne sorte de ce bain glacé.

Convaincre en trois minutes

Ce baigneur fait partie de douze finalistes d’un événement insolite, Polar Bear Pitching, qui a lieu depuis 2014 à Oulu, ville berceau de Nokia, au nord de la Finlande, à 150 km du cercle polaire. Organisé comme un show télévisé sur une scène au bord de la mer Baltique avec tapis rouge, projecteurs multicolores, musique, caméras et animateurs, il attire un public nombreux de tous les âges, venu suivre les prestations singulières des participants. Ceux-ci, des entrepreneurs, espèrent pouvoir convaincre les investisseurs présents à les aider à réaliser leurs projets expliqués dans des conditions extrêmes.

Le «sisu»

L’idée d’une telle compétition a «germé dans la tête» de Mia Kemppaala en 2013 suite au crash de l’ex-mastadonte de la téléphonie mobile Nokia. Après avoir raté le coche du smartphone, le géant finlandais avait été obligé de licencier plus de la moitié de ses effectifs à Oulu, qui de 5000 étaient passés à 2300 salariés. Face à l’adversité, les Finlandais ont recours au sisu, cette culture de la persévérance qui nous unit. «Le Polar Bear Pitching est le résultat de cet état d’esprit combatif», assure-t-elle.

Un soir d’octobre 2013, en pleine révision de cours, cette universitaire cherchait «comment faire pour attirer l’attention sur la ville et ses opportunités autres que Nokia. Et pourquoi pas une idée folle comme creuser un trou dans la banquise et demander à des représentants de start-up de venir exposer leurs idées et business plans dans l’eau glacée à des investisseurs potentiels assis en face d’eux?» s’interroge-t-elle.

L’idée saugrenue, accueillie avec «scepticisme au début» a fait son chemin depuis. L’édition 2019, la sixième, a attiré près d’une trentaine d’entrepreneurs et d’investisseurs de plusieurs pays. La finale, le 13 mars au soir, a réuni une assistance nombreuse sur la place enneigée du marché d’Oulu, dans une atmosphère de fête. «Il y a du spectacle!» se réjouit Soili, venue avec Marko, son fils de 10 ans, en voyant deux des candidats norvégiens sauter dans l’eau et enlever leurs maillots, jetés à la foule, comme des Chippendales. Puis le coup du strip-tease passé, le duo explique pendant plus de trois minutes son projet Bookis: «Aider les gens, grâce à notre application, à vendre en un éclair et simplement les livres qui amassent la poussière dans leur bibliothèque.» Sa performance, pleine d’humour, d’allant et de conviction, a enthousiasmé le jury, qui lui attribué la première place du podium, dotée d’un prix de 10 000 euros selon un de ses membres, l’Américain Rhett Thompson, PDG de VentureOn.

Mais le Polar Bear Pitching est-il juste un show, à l’image de la prestation d’Akseli Jylhä-Ollila, le visage et le torse tatoués dans un style de «heavy metal» finlandais? Il défendait son idée de «jeux vidéo ambitieux» en compagnie de ses collègues de Rat Crew Studios d’Oulu, déguisés en Vikings conquérants.

Prouver sa résistance

«Au-delà du spectacle, c’est une manière originale pour un entrepreneur de vendre ses idées. Elle montre le degré d’endurance et de contrôle dans des conditions extrêmes. C’est beaucoup plus instructif qu’un entretien dans un bureau», selon Rhett Thompson. Quelque peu frileux, la plupart des candidats ont préféré se baigner avec bonnet et sweat-shirt comme l’estonien Kristian Kalle, cofondateur de VideoCV, qui propose aux employeurs «une méthode vidéo de recrutement plus rapide, plus efficace et moins coûteuse, basée plus sur la personnalité que sur le CV».

«C’est un choc d’entrer dans cette eau si froide. Mais il fallait oublier quelques instants mon état frigorifié pour me concentrer sur l’essentiel: persuader le jury que mon projet vaut la peine d’être soutenu», avoue-t-il.

(24 heures)