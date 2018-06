Pour survivre, les commerces doivent se déployer dans le digital

Les Suisses aiment acheter sur Internet. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2017, 72% de la population âgée de 16 à 74 ans a effectué un achat en ligne dans les trois derniers mois. La Suisse se situe juste derrière le numéro un en Europe, le Royaume-Uni (78%), et largement au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (48%). Conséquences: le commerce de détail souffre et les locaux vides ou à louer se multiplient dans les villes et les centres commerciaux.

«Les commerçants doivent privilégier une approche dite omnicanal», clame Guillaume Dollé, consultant de l’agence de communication digitale et de webmarketing Vanksen. Venu partager son savoir-faire lors de la 12e édition du Swiss Retail Forum, qui s’est tenue jeudi au Swiss Tech Convention Center de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il poursuit: «Il est important que la marque soit présente non seulement dans des points de vente physiques, mais également sur les différents supports numériques. Et surtout, ceux-ci doivent être interconnectés.»

Le directeur associé de l’agence, David Pihen, illustre: «Chez Domino’s Pizza, il est possible de commander notamment via Facebook ou Twitter, par téléphone ou en se rendant sur place.» Idem du côté des CFF, où les achats de billets et d’abonnements peuvent se faire aussi bien en ligne qu’au guichet.

«Il est par ailleurs essentiel de cibler la publicité et les services proposés sans submerger les consommateurs», insiste Guillaume Dollé. «Nous devons nous adapter aux différentes générations. Les plus jeunes apprécient particulièrement Snapchat et le partage immédiat de leur expérience d’achat. Quant aux trentenaires, ils sont plutôt actifs sur Facebook ou consultent des blogs», ajoute-t-il. Autre stratégie globale: proposer des coupons de réduction en ligne, mais utilisables uniquement dans les points de vente physiques.

Toucher ou goûter le produit

Pourquoi faire venir les clients en magasin, alors qu’ils peuvent presque tout acheter sur Internet? «La vente en ligne limite certaines expériences d’achat, comme le fait de toucher ou de goûter un produit avant de l’acquérir», observe Guillaume Dollé. Ainsi, «Nespresso propose à ses clients potentiels non seulement de déguster sur place les différents cafés de son assortiment, mais également de tester machines et accessoires», mentionne David Pihen. Et d’observer avec un sourire en coin: «Amazon n’aurait pas ouvert des points de vente physiques si ceux-ci n’avaient plus lieu d’être.» Sans oublier l’importance du service. «Par exemple, celui qui acquiert un nouveau téléphone est toujours content que le vendeur le configure pour lui en magasin.»

Protéger la sphère privée

Si les supports numériques sont au cœur de la stratégie prônée par l’agence, leur utilisation fait néanmoins face à des défis concernant la protection de la sphère privée. «Nous travaillons sur la base de profils types constitués grâce à des données anonymisées», précise David Pihen. Et de rappeler: «Google et Facebook sont gratuits. En échange, chaque utilisateur accepte de leur fournir ses données personnelles. Et les normes légales européennes désormais plus strictes protègent mieux les consommateurs. En outre, d’ici à deux ans, la Suisse se dotera d’une législation analogue», argumente le directeur associé. (24 heures)