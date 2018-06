Produit dangereux: le commerce en ligne promet

Quatre plateformes de distribution en ligne, dont l'entreprise américaine Amazon et sa concurrente chinoise Alibaba, se sont engagées lundi auprès de l'UE à retirer plus rapidement de la vente les produits signalés comme dangereux, a annoncé la Commission européenne.

Ces entreprises, dont font aussi partie eBay et Rakuten-France, s'engagent «à réagir dans un délai de deux jours ouvrables» à toute notification d'un produit dangereux par les autorités d'un Etat membre, et à expliquer à chaque fois «les mesures prises», dans un document signé sous l'égide de l'exécutif européen.

Des points de contact uniques

Elles devront également réagir plus rapidement aux signalements venant de consommateurs, en leur apportant une réponse «dans un délai de cinq jours ouvrables». Les quatre entreprises mettront «à la disposition des autorités des Etats membres de l'UE des points de contact uniques» à qui notifier des produits dangereux. Et elles fourniront «un moyen clair pour les clients de notifier» les produits dangereux, selon les engagements listés par la Commission.

L'exécutif européen a indiqué qu'il assurerait un suivi de ces promesses dans des rapports semestriels, et a appelé d'autres plateformes de commerce en ligne à «suivre le bon exemple» des quatres premières signataires.

Les ventes en ligne ont représenté 20% des ventes totales en 2016 dans l'UE, selon Eurostat, et les autorités s'inquiètent de voir de plus en plus de produits signalés comme dangereux être en vente sur des plateformes en ligne. (ats/nxp)