Qui veut s’offrir un bout de Châteauvieux?

Une page se tourne au Domaine de Châteauvieux. Qu’on se rassure, Philippe Chevrier continuera d’exprimer son talent derrière les fourneaux. Mais, dès lundi, et pendant deux mois, la réception et la salle du restaurant s’offriront une cure de jouvence, tandis que le service sera assuré, midi et soir, sur la terrasse pendant cet été particulier. «J’avais envie de donner une atmosphère plus contemporaine au restaurant», explique le chef au deux étoiles Michelin. «Depuis trente-deux ans, rien n’avait changé et il était temps de moderniser les lieux.» Le Genevois a fait appel à Marina Wenger, architecte d’intérieur basée à Nyon. «J’aime beaucoup ce qu’elle fait. Une femme est plus sensible aux détails. C’est très important dans un restaurant. Il s’agit de prendre en compte l’accueil des clients. L’aspect phonique et ergonomique est tout aussi primordial.»

Comme à la maison

L’an dernier, Marina Wenger s’était déjà chargée de transformer les toilettes de l’établissement. Une manière de tester les (futurs) matériaux auprès de la clientèle. Avec succès. «J’ai des goûts assez arrêtés», souligne Philippe Chevrier. «Contemporain ne signifie pas aseptisé. L’ambiance restera chaleureuse, on conservera la pierre, le bois ou le bronze, afin que nos clients continuent de se sentir à la maison.» Le chef genevois tire un parallèle avec sa cuisine, qui a su évoluer au cours de ces trois décennies, mais qui n’a jamais perdu ses bases classiques. Son restaurant suivra le même chemin. Promis, juré!

Restait une question: que faire de tout le mobilier et des œuvres d’art amassés pendant cette période dorée? «L’idée d’organiser une vente aux enchères a germé lors d’une discussion», précise Marco Breitenmoser, huissier de justice et ami de longue date du cuisinier. Spécialisée dans les ventes «in situ», la jeune maison Geneva Auctions & Arts s’est donc chargée de choisir, d’estimer et d’inventorier les objets afin de constituer le catalogue. «L’allégresse du début a vite fait place à une forme de nostalgie», fait remarquer l’huissier. «Nous avons dû l’aider à se séparer de certaines choses, il y a un deuil à faire, un cap à franchir…»

Du piment en entrée

Ce comptoir de réception en merisier, avec l’inscription «Bienvenue au Domaine de Châteauvieux», ou ces lustres à quatre bras en fer forgé ont en effet accompagné son quotidien depuis ses débuts, en 1986, dans cette demeure de Peney-Dessus. «J’ai de la chance, je ne m’attache pas aux objets, mais aux gens que je rencontre», admet Philippe Chevrier. Le chef n’a pourtant pas pu se résoudre à se séparer de cette sculpture en bronze de Jean-Claude Mazel, représentant un piment, qui trône à l’entrée. «Ce sera un repère pour les clients, cela les rassurera de le retrouver après les travaux.» En revanche, la poire, la prune et les pommes, du même artiste, feront bien partie des 152 lots de la vente (estimation: 5000 à 7000 francs).

«Tous les grands»

Parmi les tableaux qui ornaient les murs du restaurant, il en est un que le Genevois ne céderait pour rien au monde: celui qui représente le Domaine de Châteauvieux. «Il était déjà là quand je suis arrivé, c’est le premier propriétaire de la demeure qui l’avait commandé directement au peintre.» Dans le catalogue, on tombe néanmoins sur un «Paysage italien» de Jean-Baptiste Corot (60'000 à 80'000 francs) ou une huile sur toile, représentant un paysage de montagne, signé par François Diday (8000 à 10 000 francs).

«Pour les gens, c’est une occasion unique de s’offrir un morceau de Châteauvieux», s’enthousiasme Marco Breitenmoser. En montrant cette plaque en bronze des Relais & Châteaux qui a longtemps brillé à la porte de l’établissement (100-150 fr.). «En trente ans, toutes ces chaises et ces tables ont vu passer tous les grands de ce monde», ajoute-t-il. Stars du cinéma ou politiques, ils sont en effet nombreux à avoir poussé la porte du domaine. Ce sont ces souvenirs-là qui s’envoleront dimanche au son du marteau. Avant que le chef s’en crée d’autres dans un décor tout beau tout neuf. Adjugé?

Geneva Auctions & Arts, vente aux enchères «in situ», dimanche 1er juillet (dès 15h) au Domaine de Châteauvieux. Exposition sur place jusqu’au samedi 30 juin (10h-18h). Catalogue surwww.//www.geneva-auctions.ch/.24heures.ch (24 heures)