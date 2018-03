Raiffeisen porte plainte contre son ancien CEO

À la fin de l’année dernière, Pierin Vincenz semblait tiré d’affaire. Juste avant Noël, le gendarme des marchés financiers (FINMA) avait en effet décidé de renoncer à sa procédure ouverte un mois plus tôt à l’encontre de l’ex-patron du groupe Raiffeisen. Ce dernier, en quittant la présidence de l’assureur Helvetia, répondait aux exigences du régulateur suisse qui étaient non seulement de le voir renoncer à toutes fonctions dans des établissements assujettis à sa surveillance, mais aussi de lui imposer de ne plus jamais reprendre de telles responsabilités.

Visiblement, la décision prise par la FINMA n’aura pas été au goût de tous. Mardi, le Ministère public zurichois (en collaboration avec celui de Saint-Gall) a décidé de s’emparer à son tour du dossier. Et de manière plutôt musclée, puisqu’en plus du dépôt d’une plainte pénale une fouille à domicile a été effectuée. Ces mesures concernaient non seulement l’ex-star de la place financière zurichoise, mais aussi quatre autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans la gestion déloyale du prestataire zurichois de services financiers Aduno.

«Dans le cadre de l’enquête, nous avons perquisitionné logement et bureau des cinq personnes concernées et obtenu de nouvelles preuves», peut-on lire dans le communiqué de la justice zurichoise. «Lorsque la police s’est présentée devant la porte hier matin, ça a été un choc», réagissait Pierin Vincenz.

Après être restée très discrète et avoir évité de prendre position, Raiffeisen est finalement sortie mercredi du bois et a pris position contre son ancien patron. Dans un communiqué très sobre, elle a indiqué que «le conseil d’administration, sur demande de la Direction générale, avait décidé de se constituer partie civile dans la procédure entamée par le Ministère public zurichois».

La troisième banque de Suisse va même plus loin encore puisqu’elle annonce à son tour «le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de Pierin Vincenz et de toute autre personne potentiellement impliquée».

Le principal concerné, interrogé mardi par le Ministère public zurichois, semble maintenir sa ligne de défense élaborée depuis le début de l’enquête de la FINMA, en novembre dernier. Dans les grandes lignes, l’ex-patron de Raiffeisen conteste les accusations portées contre lui et continue d’affirmer qu’il n’a rien à se reprocher, précisant avoir agi dans le seul intérêt de la banque.

Dans une interview donnée à la presse dominicale suisse alémanique au moment où la FINMA décidait de renoncer à sa procédure, Pierin Vincenz considérait toutefois ne pas pouvoir «exclure un cas limite», étant donné que la compréhension de la gouvernance d’entreprise est aujourd’hui très différente.

Paradoxalement, après avoir été en faveur de l’échange automatique d’informations lors de la crise financière – en opposition totale avec le reste de sa branche –, Pierin Vincenz prétend aujourd’hui regretter la liberté d’entreprise qui existait alors au sein du secteur bancaire.

Soupçons de délit d’initié

La nouvelle enquête ne faisant que débuter, de nombreux points d’ombre subsistent pour le moment. Concernant Aduno, ce sont certaines participations prises par Pierin Vincenz quand il présidait le conseil d’administration de cette société qui auraient alerté une première fois les services de la FINMA. L’exemple le plus concret, cité en novembre dernier par la presse suisse alémanique, remonte à 2007 et concerne Commtrain Card Solutions. Le Grison en aurait acquis une partie avant son rachat par Aduno et aurait encaissé une jolie plus-value. Or une telle pratique relève clairement du délit d’initié et est totalement interdite en Suisse.

Quelles que soient les conclusions données à ces nouvelles plaintes, après avoir réussi à faire passer Raiffeisen en première ligue, après avoir fait la leçon à l’entier de la place bancaire suisse et après avoir été la coqueluche des médias, l’ex-star de la finance zurichoise connaît une chute aussi inéluctable que rude. Avant même cette nouvelle enquête, Pierin Vincenz perdait au mois de janvier son dernier mandat important: la présidence de l’entreprise grisonne Repower.

(24 heures)