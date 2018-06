Record de fréquentation pour la CGN

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) a franchi un nouveau record de fréquentation en 2017. Elle a transporté 2'376'317 passagers contre 2'290'752 en 2016.

«La hausse de fréquentation sur les lignes N1, N2 et N3, reliant les côtes suisses et françaises, s'est poursuivie à un rythme soutenu», peut-on lire vendredi dans le rapport annuel de la CGN. En cinq ans, l'augmentation est de plus de 30% pour les trois lignes de transports.

Et ces bateaux ont entre 30 et 60 ans. Le renouvellement de la flotte s'avère ainsi «de plus en plus pressant» notamment pour assurer la qualité du service. C'est donc avec le sourire que la compagnie accueille le protocole d'accord signé la veille entre les autorités vaudoises et françaises sur la desserte transfrontalière.

Nouveau bateau

Pour rappel, un nouveau bateau de 500 places permettra de doubler la cadence sur le Léman d'ici deux ans. Il offrira une cadence à 45 minutes aux heures de pointe sur la ligne entre Lausanne et Evian.

S'agissant des infrastructures terrestres, la CGN indique que plusieurs ports et débarcadères devront être rénovés ces prochaines années. Côté effectifs, la compagnie comptabilise 205 employés en contrat à durée indéterminée, et 198 en équivalent plein temps, soit une stabilité par rapport à 2016. (ats/nxp)