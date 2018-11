Retour à la normale pour la croissance suisse

Sur la lancée de la fin de 2017, la croissance suisse a débuté 2018 sur les chapeaux de roue affichant, lors des deux premiers trimestres, une progression de 0,7% du produit intérieur brut (PIB). Cette dynamique était soutenue par la vigueur du commerce international et de nos principaux partenaires commerciaux.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. La guerre commerciale déclarée par Donald Trump a tempéré la croissance mondiale, car le manque de dynamisme de la Chine a fragilisé l’activité dans les pays asiatiques, au Japon, puis en Europe. Au troisième trimestre, le PIB de la zone euro n’a ainsi progressé que de 0,2%, l’Allemagne plongeant même en territoire négatif, «victime» de la baisse de ses exportations et des difficultés de l’industrie automobile à mettre en œuvre les nouvelles normes antipollution.

La croissance de la Suisse va être affectée par cet essoufflement conjoncturel mondial. Le PIB helvétique n’affichera plus l’enthousiasme du début de l’année, mais si sa progression demeurera largement positive, supérieure à celle de nos voisins européens. En effet, le moral des entrepreneurs reste élevé, les exportations se maintiennent, les taux d’utilisation des capacités de production sont supérieurs à leur moyenne à long terme et le chômage flirte avec des plus bas historiques. La production industrielle devrait ainsi rester soutenue, les investissements réguliers et la consommation rassurante malgré la faible hausse du pouvoir d’achat des ménages.

Il ne faut pas s’alarmer de ce retour à la norme de la croissance. Il tempérera les pressions à la hausse sur les prix à la consommation, et permettra à la Banque nationale suisse de poursuivre sa politique monétaire très stimulante. La question est de savoir où se situe la norme: inférieure à 1%, soit la croissance potentielle helvétique, ou 1,9%, soit la moyenne des 15 dernières années. (24 heures)