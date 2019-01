«Rien n’indique un vif ralentissement économique»

L’inquiétude grandissante des patrons allemands et le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine font craindre un ralentissement économique en Suisse. Tout n’est pas clair cependant. À l'heure où le taux de chômage évolue vers un plancher à 2,7% dans le pays, les employeurs peinent à débusquer du personnel qualifié. Rencontre avec Robin Gordon, directeur général du cabinet de recrutement Interiman Group, l’un des plus importants du pays avec un chiffre d’affaires de 326 millions l’année dernière. Cette entité regroupe une dizaine de sociétés actives dans le placement en personnel (Humanys, Finansys, Jobtis, Interima, Hotelis, etc.).

Un vif ralentissement économique est craint. Le ressentez-vous dans votre activité?

Non, il n’y a pas de tendance claire dans ce sens. Nous serions les premiers à sentir un ralentissement car nous sommes très présents dans le travail temporaire, et les entreprises se séparent en premier des temporaires lorsque la conjoncture ralentit. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous sommes pour l’instant plutôt rassurés. Nos chiffres en janvier sont en croissance de 20% par rapport à 2018.

Vous annoncez un exercice 2018 record, avec une progression de 22,5% de votre chiffre d’affaires dans le domaine du travail temporaire, votre cœur d’activité. Quels métiers se sont révélés particulièrement porteurs?

Avec le retour de la croissance et un chômage faible, tous les secteurs sont repartis fortement à la hausse l’année dernière. Cela concerne tant le bâtiment que l’hôtellerie, le médical, l’industrie ou encore l’horlogerie.

Pas de craintes cette année?

Il y a bien quelques signes de ralentissement en Suisse alémanique, mais rien pour le moment en Suisse romande, où nous réalisons les deux tiers de notre chiffre d’affaires. Nous peinons en fait à trouver du personnel qualifié.

Cette pénurie de personnel qualifié vous inquiète-t-elle?

Oui, d’autant que l’obligation faite aux entreprises d’annoncer les postes vacants aux ORP (ndlr: Offices régionaux de placement), mise en place suite au vote sur le frein à l’immigration, s’est révélée une fausse bonne idée.

Pourquoi?

Dans la construction, le personnel de soins ou encore la restauration, on ne trouve pas les profils demandés en Suisse. Comme on doit les chercher à l’étranger, l’annonce aux ORP n’est qu’un surcroît de travail administratif pour les entreprises. On a par ailleurs besoin de souplesse pour faire face aux pics de demande. Il faut pouvoir réagir dans la journée pour certaines missions, par exemple lorsque l’on recherche 60 serveurs pour un banquet d’un soir.

Quel est le problème?

Aujourd’hui, les postes vacants doivent être annoncés à un ORP cinq jours dans la restauration avant d’être proposés publiquement. Ce n’est pas en adéquation avec la réalité du terrain.

Une solution à la pénurie ne passerait pas par une meilleure employabilité des femmes et des personnes de plus de 50 ans?

Pas forcément pour les missions temporaires. Ce débat plus large concerne le marché du travail suisse dans sa globalité. Une réflexion autour des plus de 50 ans et des femmes s’impose. À partir de 50 ans, un employeur paie très cher pour un employé en termes de prévoyance professionnelle, cela doit changer. De plus, les managers de 40 ans doivent accepter d’engager quelqu’un de plus vieux qu’eux, ce qui ne va pas de soi aujourd’hui. Cela est lié au rapport à l’autorité et au fait qu’ils pensent se mettre en situation de risque. Pour finir, il faut être prêt à réduire ses prétentions salariales lorsque l’on cherche un emploi après 50 ans, et bien réfléchir à son seuil de besoin.

Et les femmes?

Les femmes ne sont guère aidées en Suisse lorsqu’elles ont un enfant, et sont encore souvent obligées de sacrifier leur carrière. Il faut repenser le rapport à la famille dans son ensemble. Davantage de places de crèche doivent être proposées, des horaires similaires pour tous les enfants d’une même famille être la norme et les pères devraient pouvoir aménager leur temps de travail avec plus de souplesse qu’aujourd’hui. Bref, il est essentiel de se battre contre les ralentissements de carrière des femmes en lien avec la maternité.

La technologie change-t-elle votre métier dans le placement temporaire?

Oui, clairement. LinkedIn est par exemple devenue une précieuse source pour trouver des candidats. C’est d’ailleurs son principal intérêt. De notre côté, nous travaillons sur la mise en place d’une application smartphone.

Pour les gens que vous placez en temporaire?

Oui. Il s’agit d’un important projet pour 2019. L’idée est que les 17 000 personnes qui remplissent des missions pour nous puissent annoncer leurs disponibilités, saisir les heures et les faire valider par le client depuis une application smartphone. Cela se fait encore aujourd’hui essentiellement sur des feuilles de papier. La présélection des dossiers pourrait aussi se faire de manière plus automatisée à l’avenir. Nous recevons entre 20 000 et 25 000 CV par mois et un filtrage automatique fait sens.

Vraiment?

Oui, poser une couche technologique permettra d’accélérer la 1re phase de sélection. Mais je ne peux pas envisager qu’un candidat décroche une mission sans avoir rencontré un de nos recruteurs. Car il y a souvent un choc entre le CV et la réalité.

Et les applications de type blockchain, registre numérique réputé inviolable?

Elles sont prometteuses, notamment en matière de validation de curriculum vitae par les anciens employeurs. Il y a chaque année quelques candidats qui essaient de truander, et faire authentifier un CV par un timbre digital permettrait d’éviter les faux.

Plus largement, l’émergence de l’intelligence artificielle numérisée modifie-t-elle la donne sur le front de l’emploi?

Oui, mais pas partout avec la même intensité. C’est clairement le cas pour la finance, la comptabilité et l’assurance, secteurs où beaucoup de choses peuvent être automatisées. Mais cela concerne peu la construction, le médical où même l’industrie à forte valeur ajoutée. Prenez l’horlogerie, les montres vendent un rêve nostalgique, illustré par un horloger de la vallée de Joux portant un binocle. Les acheteurs y sont sensibles, et je doute que les machines s’imposent dans ce domaine ces prochaines années.

(24 Heures)