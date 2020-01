Rien ne semble en mesure de freiner les Bourses

Même pas peur! À l’heure où débute le Forum économique de Davos, rien ne semble pouvoir stopper l’envolée des Bourses. Doutes liés à l’élection présidentielle de l’automne prochain aux États-Unis? Élimination du général iranien Qassem Soleimani par un drone, puis envoi de missiles balistiques en rétorsion sur les bases américaines en Irak? Menaces sur l’économie en raison du réchauffement climatique? Tout cela semble balayé d’un revers de main, tant la soif pour les actions paraît insatiable.

Résultat, après un exercice 2019 exceptionnel, avec des hausses dépassant souvent 25%, les marchés boursiers gagnent à nouveau du terrain depuis début janvier. «Un grand nombre d’investisseurs trop prudents ont raté la hausse l’année dernière», constate Anton Sussland, conseiller financier indépendant à Genève. Ces derniers ne veulent pas manquer la prochaine vague.

Dès lors, le mot d’ordre pour 2020 est d’acheter sans trop réfléchir lorsque les titres se replient. «Comme lors de l’épisode iranien début janvier, explique-t-il. Les actions ont brièvement reculé, avant de rapidement reprendre le chemin de la hausse.» Bref, drone et missiles balistiques ont très vite été oubliés.

La pandémie menace

À cet égard, l’épidémie meurtrière de coronavirus en Chine, qui menace de se transformer en pandémie et qui est venue secouer les marchés mardi, va servir de test ces prochaines semaines.

En parallèle, l’économie semble retrouver des couleurs. «Le contexte économique est globalement favorable, confirme Marie Owens Thomsen, cheffe économiste d’Indosuez Wealth Management. La majeure partie des grands pays se trouvent proches de leur croissance potentielle.»

Pour 2020, cela veut dire que les États-Unis et l’Europe croîtront à un rythme de respectivement 2% et 1%, alors que la croissance chinoise avoisinera les 6%. «C’est tout à fait respectable après le boom de 2018 et la guerre commerciale sino-américaine qui a suivi», ajoute-t-elle.

Récession industrielle

Pour Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier, le plancher a été atteint en termes de ralentissement de la conjoncture. «On a connu une récession du commerce mondial et de la production manufacturière en 2019», rappelle-t-il.

Mais tout cela serait derrière. La bonne tenue de la consommation tant aux États-Unis qu’en Europe a permis d’éviter la récession. «Les nuages vont se dissiper en 2020 grâce au récent accord commercial entre la Chine et Washington, relève-t-il. Il ne devrait plus y avoir de nouvelles hausses de tarifs douaniers entre les deux pays, et une petite réduction de ces derniers est même prévue.»

À l’avenir, la croissance pourrait aussi se nourrir de l’appétit retrouvé des entreprises pour l’investissement. Ces dernières avaient tiré le frein à main à mesure que la confrontation commerciale entre Washington et Pékin montait en puissance.

Valait-il mieux construire une nouvelle usine au Vietnam ou aux États-Unis, plutôt qu’en Chine ou au Mexique? Dans le doute, les industriels ont souvent repoussé ces décisions à plus tard. «On verra ce printemps si l’on assiste à un rebond des investissements lourds dans l’industrie», souligne Jérôme Schupp, analyste financier chez Prime Partners.

Les taux restent bas

Ce n’est pas tout. Les marchés financiers devraient continuer de profiter des politiques monétaires accommodantes des banquiers centraux. «Comme l’inflation reste basse, les banques centrales européennes et américaines vont continuer de protéger le cycle économique», estime la cheffe économiste. Par conséquent, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, des hausses de taux susceptibles de détourner l’épargne des marchés des actions ne sont pas à l’ordre du jour.

«Les indices boursiers devraient progresser de 4 à 6% cette année, ce qui est en ligne avec la croissance nominale mondiale (ndlr: croissance réelle additionnée de l’inflation)», jauge-t-elle. Même son de cloche du côté de Samy Chaar. «Les Bourses devraient grimper de 3 à 5% en moyenne cette année.»

Ces politiques expansives servent aussi d’assurance à l’heure où, de l’Iran à la Syrie en passant par la Corée du Nord, les tensions restent vives. «Les taux bas constituent un vaccin contre la plupart des risques géopolitiques», assure Marie Owens Thomsen. En clair, les marchés des actions en gardent sous le pied.