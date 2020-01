Rien ne va plus, faites vos jeux pour les «licornes» californiennes

Les cotations qui vont défrayer la chronique

Parmi les sociétés dont l’arrivée sur les marchés est attendue dans les mois ou années à venir, certaines font encore briller les yeux des investisseurs. En voici trois particulièrement prometteuses.



Airbnb. Faut-il encore la présenter? Comme Uber, Airbnb fait partie de ces sociétés qui ont contribué à refaçonner le monde. Dans ce cas précis, c’est le secteur de l’hôtellerie qui se retrouve bouleversé par le géant californien qui vaudrait 35?milliards de dollars. Contrairement au concurrent des taxis, Airbnb a l’atout d’être financièrement rentable depuis deux ans. Du moins, c’est ce que l’entreprise affirme, même si elle ne fournit aucun chiffre précis. Celle qui fêtait son cinq cent millionième client en 2019 est certainement la société la plus attendue à Wall Street, et cela malgré les nombreux défis qui l’attendent. À commencer par la multiplication des régulations et taxes locales servant à réduire son attractivité face à l’hôtellerie traditionnelle.



Endeavor. Avec WeWork, ce géant mondial du divertissement fait partie des déceptions de 2019, ayant fini par renoncer à entrer en Bourse. Le propriétaire de la compétition Miss Univers ou du championnat de MMA Ultimate Fighting a dû adapter à la baisse et à plusieurs reprises le prix de ses futures actions, au vu du scepticisme de Wall Street en ce qui concerne les entreprises déficitaires. Selon les experts consultés par le magazine de Swissquote, une fenêtre d’opportunité pourrait s’ouvrir en 2020. Du côté de l’entreprise, on se contente d’évoquer une évaluation continue des conditions de marché.



Palantir. Pour les fans du «Seigneur des anneaux», ce nom est familier. Dans l’univers de Tolkien, il représente cette pierre qui permet de voir des lieux lointains. Voilà la source d’inspiration des deux fondateurs de Palantir, devenu depuis sa création en 2003 un géant du «big data» dont les logiciels auraient notamment permis à la CIA de retrouver la trace d’Oussama ben Laden. Collaborant avec les services secrets et les entreprises du monde entier, la société californienne a vu la valeur qui lui est attribuée exploser au cours des quatre dernières années, passant de 20 à 41?milliards de dollars. Son patron et cofondateur, Alex Karp, assurait récemment ne... pas avoir besoin d’argent. Ce qui laisse penser que Palantir risque encore de faire patienter les marchés avant de faire son entrée en Bourse.



O.W.